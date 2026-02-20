¿Está en el Sisbén A o B? Estos son los trámites gratis y beneficios a los que puede acceder en 2026

El Sisbén continúa siendo la principal herramienta de focalización social en Colombia, y conocer en qué grupo se encuentra cada hogar es clave para acceder a distintos beneficios del Estado. Actualmente, el sistema clasifica a la población en cuatro grandes categorías que determinan el nivel de priorización y el acceso a apoyos institucionales.

¿Cómo saber en que grupo de SISBEN está?

El Grupo A (de A1 a A5) corresponde a personas en condición de pobreza extrema; el Grupo B (de B1 a B7) agrupa a quienes están en pobreza moderada; el Grupo C (de C1 a C18) identifica a los hogares vulnerables; y el Grupo D (de D1 a D21) incluye a la población que no es considerada pobre ni vulnerable. Esta segmentación permite que las ayudas sociales se asignen de forma más precisa según las condiciones socioeconómicas de cada ciudadano.

En este contexto, quienes hacen parte de los grupos A y B son considerados población preferente, lo que se traduce en beneficios directos en trámites clave. Uno de los más relevantes es la posibilidad de acceder al pasaporte ordinario sin costo, siempre que se acredite la pertenencia a estas categorías dentro del Sisbén.

¿A qué tramites puede accede gratis?

Los alivios también se extienden al ámbito del registro civil y la identificación básica. Las personas clasificadas en estos grupos pueden tramitar gratuitamente el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, lo que facilita el acceso a derechos fundamentales y a otros servicios del Estado. Asimismo, la expedición por primera vez de la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía no tiene costo para quienes están registrados en estas categorías del sistema.

Un beneficio adicional, con condiciones más específicas, es el acceso gratuito a la cédula digital. Este documento tecnológico puede obtenerse sin costo únicamente si la persona pertenece al Grupo A, lo que refuerza el enfoque diferencial hacia la población en mayor condición de vulnerabilidad. En esa misma línea, los ciudadanos de este grupo también pueden solicitar sin costo el duplicado de su cédula o tarjeta de identidad, evitando el pago de las tarifas habituales.

Otro trámite que representa un alivio económico es la libreta militar. Este proceso puede realizarse sin costo para ciudadanos clasificados en los grupos A y B, e incluso para algunos subgrupos específicos del Grupo C, lo que permite regularizar la situación militar sin que el factor económico sea una barrera.

Cabe resaltar que el sistema Sisbén se encuentra en constante proceso de modernización. Actualmente, se implementa el cruce automático de información con bases de datos de entidades como la Registraduría, la DIAN y los fondos pensionales, con el objetivo de mejorar la precisión en la clasificación y garantizar que los beneficios lleguen realmente a quienes más los necesitan.