“Me siento orgulloso”: Zambrano confirmó que practica la santería y habló de sus creencias espirituales

La historia se escribió a su favor. Zambrano y Miryan se coronaron como los grandes ganadores de Desafío Siglo XXI, consolidándose como una de las duplas más sólidas de la temporada gracias a un recorrido marcado por la constancia, la confianza y una estrategia basada tanto en la inteligencia como en la resistencia física. Su religión ha sido tema de conversación en redes sociales, esto fue lo que respondió tras consagrase como ganador de El Desafío.

¿Qué dijo Zambrano sobre la Santería?

Luego de la final, Zambrano también fue tema de conversación por otro motivo. En su participación en Día a Día, el campeón confirmó públicamente que practica la santería, una religión de origen afrocaribeño que combina creencias yoruba con elementos del catolicismo y que tiene presencia en varios países de América Latina, incluida Colombia.

El tema ya había generado polémica dentro del reality, cuando algunos participantes hicieron comentarios al respecto durante la competencia. Sin embargo, en el programa matutino, Zambrano habló del asunto con naturalidad, afirmando que se trata de una práctica espiritual personal que forma parte de su vida y que no interfiere con su disciplina deportiva.

¿Qué harán con el dinero del premio?

Tras su victoria, Zambrano reiteró que el premio no solo representa un reconocimiento deportivo, sino una herramienta para impulsar sus proyectos personales. Explicó que destinará parte del dinero a terminar varios negocios que había iniciado antes de entrar al programa y que quedaron en pausa durante la competencia.

Asimismo, aseguró que invertirá en su preparación deportiva, ya que mantiene el sueño de volver a competir en escenarios de alto rendimiento y luchar por una nueva medalla olímpica. Para él, el reality fue una plataforma, pero su meta trasciende la televisión.