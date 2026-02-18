Animadores de la región andina ya tienen un nuevo espacio para mostrar sus proyectos: así funciona Andination

La animación andina suma una nueva herramienta de visibilidad y articulación regional con el lanzamiento de Andination, el portal web oficial de la Red de Animación de los Países Andinos, una plataforma que reunirá información sobre profesionales, proyectos, películas y eventos del sector en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. La iniciativa será presentada oficialmente durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que se llevará a cabo del 21 al 27 de junio, uno de los escenarios más importantes del mundo para la animación.

Andination surge en el marco del Programa de Educación en Cine OTROS OJOS, una estrategia inspirada en el modelo francés de educación a la imagen que busca fortalecer el ecosistema audiovisual en los países andinos, impulsar la formación de nuevas audiencias y fomentar el surgimiento de talentos y narrativas propias de la región. Concebido como un espacio de encuentro, consulta y visibilización, el portal funcionará como una base de datos integral que recopila fichas técnicas, sinopsis, imágenes, tráilers y perfiles de los creadores que hacen posible la animación andina, destacando tanto el trabajo creativo como el técnico detrás de cada obra.

La plataforma contará con secciones dedicadas a Películas, Profesionales y Eventos, permitiendo a los usuarios acceder a contenidos actualizados sobre festivales, encuentros e iniciativas del sector, al tiempo que fortalece los vínculos entre agentes de la industria.

Además, estará disponible en español, inglés y francés, y se encuentra abierta a directores, guionistas, productores y creadores de animación que tengan proyectos en desarrollo o finalizados, quienes podrán registrar su perfil, autogestionar sus contenidos y sumarse a esta red en constante crecimiento.

El desarrollo de Andination también se articula con los avances del programa OTROS OJOS, que durante 2025 consolidó su implementación regional mediante seminarios, talleres de formación y un piloto educativo que se expandió desde Ecuador hacia Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. En total, el programa capacitó a 90 formadores en cinco países, trabajó con una curaduría de 18 películas andinas y francesas acompañadas por dossiers pedagógicos y realizó funciones mediadas que alcanzaron a más de 20.000 espectadores, principalmente estudiantes.

Como herramienta complementaria, el portal busca fortalecer el conocimiento del ecosistema regional de animación, ampliar los referentes educativos y facilitar procesos de circulación, cooperación y creación audiovisual en la región andina.

La iniciativa es financiada por el Fonds Equipe France (FEF) del Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia y es liderada por la Embajada de Francia en Colombia, en articulación con el Instituto Francés, la red de Alianzas Francesas y diversas instituciones culturales de los países participantes, consolidándose como una apuesta estratégica para la sostenibilidad y proyección internacional de la animación andina.