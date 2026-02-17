Miércoles de Céniza: Conozca la diferencia entre el ayuno y la abstinencia en esta fecha

Cuenca,Ecuador 5 de marzo de 2025 La mañana de hoy 5 de marzo Monseñor Marcos Peréz Caicedo, celebro la misa de miércoles de Ceniza en la catedral de la Inmaculada, rito que marca el inicio de la Cuaresma y que tiene como característica la imposición de la ceniza en la frente de los fieles. foto Boris Romoleroux/API.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión, penitencia y preparación espiritual para la Pascua en la tradición cristiana. Durante este día, los fieles acuden a la iglesia para recibir en la frente una cruz trazada con ceniza —obtenida comúnmente de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior— mientras se pronuncian frases como “Polvo eres y al polvo volverás”.

Puede leer: Conozca las fechas del Miércoles de Ceniza y la Semana Santa del 2026

Este gesto simbólico no solo representa la humildad y la naturaleza finita del ser humano, sino que también funciona como un llamado al arrepentimiento y a la renovación interior, invitando a la práctica del ayuno, la oración y la limosna. La cruz de ceniza impuesta en la frente de los fieles es un símbolo poderoso de mortalidad y penitencia, que sirve como un recordatorio de la naturaleza efímera de la vida y la necesidad de buscar la reconciliación con Dios.

Aunque este rito carece del carácter sacramental, está abierto a cualquier persona sin importar edad, religión o nivel de participación en la vida eclesial. Es uno de los actos más concurridos dentro del calendario anual, debido a su alcance comunitario y a la participación masiva en parroquias de ciudades grandes y municipios con tradición histórica en celebraciones religiosas.

¿El ayuno y la abstinencia el Miércoles de Ceniza son lo mismo?

Aunque a menudo se mencionan juntos, el ayuno y la abstinencia tienen propósitos y reglas distintas dentro del Miércoles de Ceniza. El ayuno se refiere específicamente a la cantidad de alimento; consiste en realizar una sola comida completa al día, permitiéndose dos comidas ligeras que no sumen el peso de una comida normal, y obliga a los fieles de entre 18 y 59 años.

Por otro lado, la abstinencia consiste en el sacrificio de no comer carne (específicamente carnes rojas y blancas, excluyendo pescados y mariscos) como un gesto de penitencia, y es obligatoria para todos los mayores de 14 años, sin límite de edad para dejar de cumplirla. Mientras el ayuno busca fortalecer la disciplina espiritual mediante el hambre física, la abstinencia es un acto de solidaridad y privación voluntaria en honor al sacrificio de Jesús.

Le puede interesar: ¿Por qué no se debe viajar en Semana Santa? Esta es la creencia detrás

Durante la cuaresma, la abstinencia de carne debe guardarse todos los viernes del periodo, además del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. De hecho, el Episcopado Mexicano ha ofrecido una perspectiva flexible y profunda sobre la disciplina cuaresmal, recordando que la abstinencia de carne de los viernes, exceptuando el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, no es una regla rígida sin alternativas.

Según sus orientaciones, este sacrificio puede ser válidamente sustituido por obras de caridad, la lectura orante de la Biblia o sacrificios personales que tengan un impacto real en la vida espiritual del fiel.

¿Cuándo inicia la Semana Santa del 2026?

El ciclo espiritual de este año en Colombia ya tiene sus fechas definidas, siguiendo el calendario oficial de las parroquias y las autoridades eclesiásticas: