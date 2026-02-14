Criss y Ronny, los ‘mellos’ de Cartagena, llevarán la champeta de la amurallada a España

Cartagena es cuna del folclor en Colombia y por supuesto la ciudad más champetera del país, género en el que resaltan varios nombres como los de los mellizos de doña Carmen Herrera y el señor Roberto Carrasquilla,Criss & Ronny; mismos que siguen dejando en alto la ‘CTG’ con varios logros, dentro de ellos el llevar su música al otro lado del charco, a España. Acá le contamos las fechas de sus presentaciones en el exterior.

Estos ‘Mellos’ tienen a millones de personas pegados a sus temas, especialmente a los que hacen parte de su elepé ‘La Moral’, como omo ‘Dale Saca’, ‘Froddo’, ‘Mírame’, y ‘El Retén’; trabajo del que hablaron en una entrevista para Publimetro Colombia meses atrás.

Criss & Ronny Cortesía

“Hacer el álbum fue una de las mejores experiencias de nuestras vidas, ya que la conexión que se ha generado trascendió la escena de Cartagena, y ha sido recibida en distintas ciudades del país, e incluso a nivel internacional. Este compilado representa la unión entre colegas de la champeta, ya que aquí están presentes talentos como Zaider, Koffe El Kafetero, Jader Tremendo, Lil Silvio, entre otros. Esto es muestra de que nuestro movimiento está creciendo con un trabajo codo a codo”, fueron las palabras de Ronny en conversación con el diario gratuito más grande del mundo.

“Nosotros cuando nos subimos a una tarima lo hacemos con un pensamiento concreto, darle alegría a la gente, nunca vas a ver a Criss y Ronny metido en polémicas, para nosotros la música no es hablar malo, la música es un medio para enamorar a la gente, este pensamiento ha llevado a que nuestro movimiento crezca a pasos agigantados hasta el punto que en ciudades como Medellín y Bogotá ya las discotecas no dan abasto cuando hay un evento de champeta, género al que se le han unido otras comunidades como las del afrobeat”, fue el complemento de Criss a su hermano del alma.

¿Cuándo se presentan Criss y Ronny en España?

El trabajo arduo, su sabor caribe y por supuesto lo pegado de sus ‘palos’ musicales llevarán a Criss y Ronny por primera vez a España, país en el que estarán presentes con shows en Madrid y Barcelona, urbes en las que no solo llevaran el sabor de la amurallada, también el orgullo latino.

Aún no se confirman los lugares y sitios exactos de las presentaciones, pero se tiene estipuladas para el 6 y 7 de marzo.