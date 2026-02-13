Cantantes colombianas aseguraron que las excluyeron de show de Alejandro Sanz en Bogotá

Lo que prometía convertirse en una gran vitrina internacional para el talento femenino colombiano terminó en una controversia que hoy sacude el mundo del entretenimiento. Las cantantes Laura Hamburger, conocida artísticamente como ‘La China’, y Natalia Curvelo, denunciaron que habrían sido retiradas del concierto de Alejandro Sanz en Bogotá, programado para este viernes 13 de febrero, pese a haber superado un proceso previo de selección.

De acuerdo con la información conocida, ambas artistas fueron contactadas directamente por el equipo de producción del intérprete español, con el objetivo de participar en su presentación en la capital como parte de un espacio destinado a visibilizar nuevas voces del vallenato femenino. Según sus versiones, incluso habrían cumplido con un casting oficial, el cual aprobaron satisfactoriamente.

Talento femenino colombiano fuera del escenario: acusan exclusión en show de Alejandro Sanz en Bogotá

Sin embargo, tras varias semanas de conversaciones, envío de material artístico y coordinación logística, la comunicación se interrumpió de manera repentina, sin que existiera hasta el momento una explicación clara por parte de la organización del evento. La cancelación de su participación habría generado sorpresa y molestia en el entorno de las cantantes, quienes ya se preparaban para una de las oportunidades más importantes de sus carreras.

El caso fue revelado públicamente por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien aseguró que la decisión de excluirlas del show fue definitiva. Según su versión, la orden habría venido presuntamente desde el círculo cercano de Alejandro Sanz, lo que despertó múltiples comentarios sobre el manejo interno de la producción y los criterios finales para seleccionar a los artistas invitados.

Hasta ahora, el equipo oficial de Alejandro Sanz no ha emitido ningún comunicado, manteniendo silencio frente a la polémica. No obstante, Laura Hamburger optó por pronunciarse de forma mesurada y diplomática a través de sus redes sociales, donde agradeció haber sido considerada inicialmente para el evento. En su mensaje, destacó que participar en un concierto de esa magnitud ya representaba un reconocimiento importante para su carrera.

‘La China’, quien durante cuatro años fue la voz principal de la agrupación Zona 8, liderada por el reconocido productor y acordeonero Rolando Ochoa, aseguró que seguirá trabajando por consolidar su proyecto musical. “Esto no me detiene, al contrario, me impulsa a seguir buscando escenarios internacionales”, expresó la artista, reafirmando su compromiso con el vallenato contemporáneo.

Por su parte, Natalia Curvelo no ha emitido un pronunciamiento extenso, pero personas cercanas a su entorno confirmaron que también se mostró decepcionada por la decisión, al considerar que se trataba de una oportunidad clave para proyectar su carrera fuera del país.

El episodio ha generado una ola de reacciones en el público vallenato y en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan por qué se cierran espacios al talento local, especialmente cuando se trata de mujeres que buscan abrirse paso en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Mientras tanto, el concierto de Alejandro Sanz en Bogotá se mantiene en pie y con alta expectativa de asistencia. Sin embargo, la controversia deja un sabor amargo y múltiples interrogantes sobre la transparencia en los procesos de selección artística y las reales oportunidades que tienen los nuevos talentos colombianos de compartir escenario con figuras internacionales.