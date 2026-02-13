“Atropello a sus derechos”: Daniel Quintero hizo llamado a la protesta tras suspensión del Salario Mínimo

El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto de la Administración Petro que estipulaba el aumento del Salario Mínimo para 2026; acción que llevó al inconformismo de varias figuras políticas, entre ellas el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien hizo un llamado a la protesta a millones de colombianos que devengan este sueldo.

Al conocerse esta noticia, el presidente Gustavo Petro emitió un contundente comunicado por medio de su cuenta de ‘X’ en el que dejó en claro que mantendrá la decisión tomada previamente.

“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución.Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en élAsí que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constituciónPor respeto la magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, afirmó.

“(...) Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, añadió.

A estas palabras se le sumaron las de Quintero, quien mediante su cuenta en la plataforma de Elon Musk, hizo un llamado para que la ciudadanía salga a las calles a mostrar su inconformismo: “Indignante la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo. El pueblo debe manifestarse masivamente en las calles ante este atropello a sus derechos”.

¿Debo devolver el dinero que me pagaron de más tras la suspensión del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado?

Más de dos millones de trabajadores ya habían recibido dos quincenas equivalentes a un salario mínimo completo, con el incremento aplicado antes de la decisión del alto tribunal. Sin embargo, no están obligados a devolver ese dinero.

El documento oficial aclara que la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 no afecta los pagos ni las obligaciones que ya se hayan causado o cancelado con base en el salario mínimo fijado para 2026, siempre que se hayan realizado antes de la expedición del nuevo acto administrativo ordenado por el Consejo de Estado.