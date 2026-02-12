Llena de diamantes y esmeraldas: Esta sería la millonaria cifra que pagó Michelle Char por su corona

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, recibió oficialmente la corona que portará en su noche de coronación y durante las festividades del Carnaval más importante de Colombia. La pieza, bautizada como “Caribe Esmeralda”, fue creada por la diseñadora Adela Char Warner, de Joyería Moderna, y destaca por su diseño inspirado en las piedras naturales de Colombia, especialmente las esmeraldas, y por un elemento único llamado diamante bailarín.

Adela Char, prima de Michelle y encargada del diseño, explicó que la corona va más allá de lo ornamental:

“La corona ha sido un honor para mí hacerla, yo no podía negarme a esto. Ha sido un proceso súper divertido juntas. Esta corona está inspirada en las piedras naturales de Colombia, hay tonos verdes y azules. Un detalle muy importante en la corona para las dos, es el diamante bailarín, en el centro, en la parte más alta de la corona, hay un diamante suspendido en aire, que está diseñado para moverse al ritmo de Michelle, porque como sabemos, nada en el Carnaval es estático”.

La reina, por su parte, la describió como “un sueño hecho realidad”. Para ella, no podía haber otra persona mejor que Adela —alguien de su familia— para diseñarla, pues la corona complementa no solo su vestido para la gran noche, sino también su personalidad, movimiento y conexión con la naturaleza.

La pieza incorpora tonos verdes y azules que evocan la riqueza natural del Caribe colombiano, el mar y el cielo que rodean Barranquilla, y pone en valor la tradición joyera de la familia Char, que ya había participado en coronas anteriores del Carnaval y del Carnaval de los Niños.

¿Cuánto podría valer una corona así?

No se han revelado cifras oficiales sobre el valor de Caribe Esmeralda, pero es posible hacerse una idea aproximada comparando con precios de joyería fina con esmeraldas y diamantes en el mercado internacional:

Una corona o pieza de joyería tipo tiara con esmeraldas naturales y diamantes de alta calidad, vendidos en casas de subastas internacionales, puede superar fácilmente los cientos de miles de dólares si las piedras son grandes, naturales y de alta pureza. Por ejemplo, una joya histórica con esmeraldas de gran peso y diamantes se ofreció en subasta internacional con un valor estimado de entre US$280,000 y US$320,000 en el pasado.

En joyería comercial actual, piezas con múltiples piedras preciosas (aunque no comparables en tamaño o historia con una corona de Carnaval) con diamantes naturales pueden costar desde decenas de miles de dólares hasta cifras mucho mayores, dependiendo de la calidad de los materiales, diseño y exclusividad.

Teniendo en cuenta que una corona artesanal como Caribe Esmeralda incorpora esmeraldas colombianas y al menos un diamante central con movimiento especial, su valor estaría muy por encima de la joyería común y en línea con piezas de alta joyería personalizada, lo que podría situarla en un rango considerablemente alto, aunque el precio exacto depende del peso y calidad de cada piedra y del diseño final.