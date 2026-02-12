Hija de Jorge Alfredo Vargas mostró el amoroso apodo que le tenía a su ‘abuelita’ que recién falleció

El bogotano Jorge Alfredo Vargas es uno de los presentadores de noticias más queridos en Colombia, hombre que llevas una larga temporada entrando a las casas de los televidentes con su trabajo en el informativo de Caracol; mismo que pasa por un duro momento tras el fallecimiento de su señora madre Lucía Angulo de Vargas. Justamente una de las hijas del periodista le arrugó el corazón a muchos internautas con la despedida que le hizo a su ‘abue’.

Jorge fue uno de los primeros en salir a elogiar la vida de su progenitora mediante un extenso mensaje publicado por medio de su cuenta de Instagram, en el que expresó: “Madre mía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te diga: “¿Qué haces? Y me respondas: ¡pensarte! Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme en mi próximo cumpleaños la torta de macarrones”

“Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta (...) Ya no estarás para consentir a tus nietos como lo hiciste desde que nacieron… No estarás para sentirte orgullosa de tu Lauri divina cantando, de tu ‘Shofi’ hermosa que era tu partner y te hacía la segunda en todo y de tu Pipe adorado que te daba besos y satisfacciones”, añadió el comunicador.

“Tengo el corazón arrugado y una sensación extraña de que mañana sí nos vamos a ver. ¡Y no! Te fuiste, descansaste… Estás en el cielo y ya te encontraste con mi papá, que te estaba esperando desde hace años, así como te esperaba a la salida de clase en el colegio, cuando era tu profesor y te dejaba cuadernos de poemas llenos de amor…Están ya juntos y eso nos llena de felicidad, pero tu partida nos duele y mucho… Gracias, madre, por haber sido extraordinaria, por haber sido un ser humano lindo y divertido… Por haber sido ejemplo y haberle dado al mundo felicidad…“, complementó.

Otra en salir a dar su sentido pésame y elevar una plegaria al cielo fue Sofía Vargas Zabaraín, escritora que mediante su cuenta de Instagram publicó varias fotografías en sus historias, en la que mostró el amoroso apodo que le tenía a su abuelita: “Un abrazo hasta el cielo. Te llevo siempre conmigo Pita”.

María Lucia Fernández, compañera de Jorge Alfredo también emitió su pésame en medio de la emisión central de Noticias de Caracol, llevando con ella el mensaje del resto de sus compañeros: “Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia.Lucía, la mamá de Jorge Alfredo falleció este mediodía,así es que ay, compañero, nuestro más sentido pésame“, afirmó.