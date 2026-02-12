Eduin Caz de Grupo Firme reveló haber tenido un susto en su avión horas antes de lo ocurrido con Yeison Jiménez

Yeison Jiménez era conocido por su gran voz y sus composiciones, originario de Manzanares, Caldas, a sus 34 años había logrado consolidarse como uno de los referentes más grandes e influyentes de la música popular en Colombia.

Lamentablemente, en la tarde del sábado 10 de enero del 2026, su voz se apagó para siempre, cuando las autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. El artista popular falleció con 5 personas más, con las que se dirigía a una presentación en en Marinilla, Antioquia.

Con su partida, todos sus amigos, colegas y el país entero envió mensajes de aliento y fuerza su familia, para después realizar varios homenajes en conmemoración al artista y su gran legado. Entre ellos, una jornada completa en el Movistar Arena con los ataúdes de las personas fallecidas, en la que hizo presencia gran parte de los amigos, familia y sobre todo la fanaticada de Jiménez.

Mientras que en el panorama digital, artistas nacionales como internacionales que lo conocían o coincidieron con él expresaron su sentido pésame, ese fue el caso de Eduin Caz, del reconocido Grupo Firme. El vocalista de la agrupación reveló en medio de una entrevista que lamentó mucho la partida del artista, con quien en los próximos meses iban a estar compartiendo en diferentes tarimas por sudamárica, y que la última vez que tuvieron contacto fue para el 5 de diciembre.

Adicionalmente, Eduin reveló que se enteró del accidente tiempo antes de que se anunciara de forma pública, por lo que sintió temor, debido a que horas antes él se llevó un susto en un avión que no era el suyo de confianza: “Yo me venía bajando de un percance que tuve por piojoso, porque el avión mío estaba rentado y agarre uno por fuera, estaba más viejito, entonces yo ya sé con quien tengo que volar y con quien no y dije ”ah que puede pasar". Tuve un susto como tres horas antes de lo de Yeison, no fue nada grave, la verdad era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada."

Maluma anuncio lanzamiento de canción junto a Yeison Jiménez con inédito video

Durante la promoción del concierto de Yeison en el importante estadio de la capital, el artista aseguró en vida que tendría grandes sorpresas e invitados para sus seguidores, uno de ellos al parecer era tener a Maluma a su lado, y a lo mejor dar a conocer la colaboración que tenían juntos.

Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo, y ahora, tras un mes de la repentina partida de Jiménez, Maluma anunció el lanzamiento de la canción que tenían juntos. Noticia que llegó acompañada con un video inédita del caldense, quien iba manejando con un fragmento de la canción, al respecto Maluma indicó: “Cómo te extrañamos hermano... Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad..!”