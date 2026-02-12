Conozca a Lalif Riascos, el joven influencer que cautiva las redes por su activismo sobre las comunidades negras

‘Los hombres sí lloran’ del actor Juan Pablo Raba, es un pódcast especializado en hombres, que se estrenó en junio de 2024, donde Raba ha creado un espacio íntimo y transformador. Algunas de las celebridades que han pasado en el espacio son Andrés Parra, Tatán Mejía, J Balvin Santiago Cruz; algunos temas que exploran las entrevistas son sobre romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos.

Puede leer: Juan Pablo Raba reveló la dura confesión que le hizo su padre, derivada de la dura crianza que le dio

Una de las críticas que llegó a recibir el actor era por solo entrevistar personas famosas, pues estos espacios se han convertido muy comunes, donde los famosos “se abren”. Sin embargo, le ha dado una vuelta al empezar a buscar personajes que no son celebridades, sino personas del común, entre la más reciente se encuentra el Lali Fernando Riasco, conocido en las redes sociales como Lalif, quien se ha dedicado a crear contenido que no solo entretiene, sino que incomoda, cuestiona y propone.

¿Quién es el influencer Lalif?

Lalif Riascos de 23 años, es un creador de contenido que creció en el Pacífico colombiano, exactamente en Bolita, una vereda entre El Charco (Nariño) y Guapi, un territorio atravesado por el conflicto armado, la violencia, el desplazamiento forzado y el abandono histórico del Estado. Desde este lugar, el joven empezó a hablar del racismo estructural, una realidad cotidiana que condiciona las oportunidades, los cuerpos y las formas de habitar el mundo de una gran parte de nuestra sociedad.

Por lo que según relató, tuvo que aprender a sobrevivir antes que a soñar porque la violencia lo obligó a desplazarse con su familia, pero a diferencia de otros, él tuvo la posibilidad, y el tiempo, de preguntarse por qué le tocó vivir así. Y esa pregunta se volvió un acto de resistencia que hoy visibiliza por medio de sus redes, dando una mirada más profunda del pacifico colombiano, de sus vivencias y luchas políticas y sociales.

“Mi pensamiento de vida, que nosotros somos lo que la sociedad hace con nosotros, no podemos por más que queramos y lo intentemos, si crecemos en una sociedad enferma, nosotros vamos a ser personas enfermas. De nosotros depende cuestionarnos esa enfermedad de esa que nos permea, yo soy tan machista, racista, clasista, como la sociedad que me dio forma (...) yo empiezo a cuestionar, tener la posibilidad de cuestionar mi entorno, esas respuestas te llevan hacia una lucha social”, indicó el joven.

Lalif inició su trabajo en este ámbito desde los 14 años, pero hacia le 2021 llegó al mundo de las redes, en donde la comunicación ha sido una herramienta poderosa para expandir sus conocimiento y cuestionamientos.