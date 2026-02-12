Atleta ganó bronce en los Olímpicos y confesó en vivo que le fue infiel a su novia

Milán-Cortina (Italia). El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid sorprendió al mundo no solo por su actuación deportiva el martes 10 de febrero de 2026, sino también por una confesión que desató comentarios y debate en redes: pocos minutos después de ganar la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno, admitió en vivo ante las cámaras que había sido infiel a su novia.

Laegreid, de 28 años y considerado uno de los referentes del biatlón noruego habló con emoción y voz entrecortada en una entrevista para la emisora estatal noruega NRK inmediatamente después de la competencia. Este bronce individual es su primera medalla en un evento olímpico individual.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, a la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel”, declaró Laegreid ante cámara, describiendo lo ocurrido como “la peor semana” de su vida. Según relató, él le había confesado la infidelidad a su pareja una semana antes de esta carrera olímpica.

El noruego admitió que su decisión de hablar del tema en televisión fue un intento de ser honesto y “no mirar atrás sintiéndome como si no hubiera hecho todo lo posible”. “Tenía una medalla de oro en la vida, y estoy seguro de que muchas personas ahora me ven de una manera diferente, pero solo tengo ojos para ella”, agregó durante la transmisión.

La emotiva confesión ocurrió frente a millones de espectadores mientras varios compañeros de equipo lo consolaban después de la carrera. Algunos en el entorno señalaron que el noruego quizá no estaba en el mejor estado mental para dar una entrevista personal justo después de competir, especialmente en una jornada marcada por emociones intensas en la delegación de biatlón noruega.

¿Qué dijo su pareja del incómodo momento?

La expareja de Laegreid, quien prefirió mantenerse anónima, respondió posteriormente a través del diario noruego VG, calificando el momento como “difícil de perdonar” y expresando que no había elegido verse envuelta en esa situación pública. Aunque señaló que ha estado en contacto con Laegreid desde entonces, aseguró que el gesto televisivo no facilita la sanación emocional tras el episodio de infidelidad.

Medios internacionales han reportado que ella sintió que no fue consultada antes de su exposición mediática, y que, incluso frente a una declaración de amor pública, no ha sido sencillo procesar lo ocurrido.

La inusual confesión se ha convertido en uno de los momentos más comentados de estos Juegos Olímpicos, superando incluso parte del interés por la competencia deportiva. Usuarios y comentaristas han debatido si fue un acto de sinceridad genuina, un intento de reconciliación o una decisión impulsiva que eclipsó parte de su logro deportivo.