Alcalde de Cartagena asegura que Dj Dever estaría “aparentemente retenido” en medio de su desaparición

En medio de la creciente preocupación por la desaparición de Dj Dever y las otras dos personas que lo acompañaban, las autoridades informaron que se activaron todos los protocolos para dar con su paradero. Desde la Policía señalaron que “Así mismo, se desplegaron todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia con el fin de establecer su paradero y esclarecer lo ocurrido”, dejando claro que el caso es prioridad para los organismos de seguridad.

De igual forma, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación de los desaparecidos y al avance de las investigaciones. La colaboración ciudadana, indicaron, puede ser clave para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre el caso en entrevistas con distintos medios de comunicación y aseguró que el reconocido DJ se encontraría en una situación irregular. “Está retenido”, afirmó el mandatario local, quien agregó que, al parecer, existe una “circunstancia irregular” alrededor de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades continúan adelantando las labores correspondientes mientras familiares, amigos y seguidores permanecen atentos a cualquier información oficial sobre el paradero del artista cartagenero.