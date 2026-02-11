Estas fueron las últimas publicaciones de Dj Dever antes de su repentina desaparición

Este 11 de febrero se dio a conocer una importante noticia que pone en alerta a la costa colombiana, esto debido a la desaparición del famoso DJ de champeta cartagenero Dever, quien habría sido retenido por desconocidos en Tubará, Atlántico, junto a dos miembros de su equipo.

De acuerdo con algunas de las primeras versiones, el hombre tuvo contacto con su esposa, a quien le confirmó que el evento en el que se encontraba era “sospechoso”, debido al entorno y las condiciones del sitio. La última vez que se enviaron mensajes fue sobre las 10:00 pie de la noche anterior y, a pesar de que contaba con la ubicación en tiempo real, fue el último que tuvo con su familia, pues después de ese momento no responde llamadas ni mensajes.

Hasta el momento se desconoce el paradero de DJ Dever, así como también de otros de los integrantes de su equipo de trabajo. Mientras que las investigaciones sobre su paradero avanzan, el vehículo en el que se transportaba fue hallado si señales de violencia en el sector de la Paz en Barranquilla.

“Actualización. La información preliminar que se maneja en estos momentos es que se ha sido encontrado el vehículo en el que se movilizaba el Dj Dever sin señales de violencia en el sector Paz de Barranquilla. Las autoridades del Atlántico aún se encuentran en la búsqueda del artista y sus dos trabajadores, de quienes se desconoce su paradero desde el martes, 10 de febrero”, dice la información difundida.

Cabe resaltar que, DJ Dever es una figura fundamental en la evolución de la champeta, actuando como el puente definitivo entre las raíces tradicionales de los “picós” y la sonoridad urbana contemporánea. A través de su sello y colectivo Passa Passa, no solo revolucionó la producción técnica del género, sino que también fue el arquitecto del éxito de artistas icónicos como Kevin Flórez, impulsando lo que se conoció como la “champeta urbana”.

Su influencia radica en su capacidad para fusionar los ritmos africanos y caribeños con elementos del dancehall y el reggaetón, logrando que un ritmo antes estigmatizado y local cruzara fronteras y se instalara con fuerza en las listas comerciales y las pistas de baile internacionales.

La última publicación del artista en sus redes sociales se dio hace 20 horas específicamente en la sección de historias, en ellas con el video promocional de un evento. Mientras que en post, compartió algunas imágenes en el estudio hace dos días, donde aparece el cantante Kevin Flórez, acompañada de una descripción:“Ya empezaron las reuniones. Hay mucha música buena sonando. Todavía no es momento de mostrar mucho, pero ya se está armando lo que viene”

¿Cuáles son las hipótesis sobre la desaparición de DJ Dever?

Según versiones de algunos medios regionales, todo indicaría que DJ Dever viajaba en un vehículo junto a dos bailarinas y otro de los integrantes de su equipo. Aunque se desconoce el motivo detrás, El Tiempo dio a conocer que el auto habría sido seguido por una camioneta y posteriormente habrían hecho que las bailarinas descendieran del carro para luego irse con DJ Dever y el colaborador que lo acompañaba en otro vehículo. Durante este hecho se habrían presentado algunos actos de violencia, al parecer, en medio de la resistencia.

Hasta el momento, las autoridades no se han referido oficialmente al caso de desaparición de DJ Dever, pues las investigaciones siguen adelante con el fin de dar con el paradero de los dos hombres y, por ende, de los respectivos responsables.