Conozca el exitoso negocio de Dj Dever, el cartagenero que está reportado como desaparecido

En los últimos días, la escena musical de Cartagena y del Caribe colombiano ha vivido momentos de preocupación y consternación por la desaparición de Deverson José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, uno de los principales exponentes de la champeta urbana y el afrobeat en Colombia.

Dever, nacido en el popular barrio Torices de Cartagena, fue reconocido como productor, DJ y creador de movimientos sonoros que marcaron tendencia en la música urbana, especialmente a partir del sonido conocido como Passa Passa Sound System, un estilo inspirado en las fiestas callejeras jamaiquinas que combina champeta, dancehall y ritmos urbanos adaptados al español.

Desde muy joven mostró una pasión por la música. Según relatos recogidos por la prensa, comenzó a experimentar con producción musical a partir de herramientas caseras, aprendiendo a través de tutoriales y construyendo sus primeras pistas con recursos limitados. Con el tiempo, esa curiosidad lo llevó a consolidarse como productor musical, mezclando influencias de champeta, dancehall, hip hop y ritmos afrocaribeños que rompieron con los moldes tradicionales del género en la Costa Caribe.

Su aporte no se limita únicamente a la composición de canciones, sino que también impulsó y dio visibilidad a otros artistas de la región. Passa Passa Sound System, movimiento que Dever impulsó desde 2008, fue clave para que nombres como Lil Silvio & El Vega, Kevin Flórez, Zaider y Koffee El Kafetero encontraran un espacio dentro de la música urbana.

Dentro de su discografía se encuentran producciones que se han convertido en referentes dentro del género urbano colombiano. Canciones como Wakanda, un tema junto a Lil Silvio y Zaider que forma parte del repertorio de Passa Passa Sound System, muestran cómo Dever logró fusionar sonoridades más tradicionales con ritmos modernos y urbanos, impulsando una identidad musical propia desde Cartagena.

Además de sus temas como productor, Dever trabajó en álbumes como Éxitos del Passa junto a Kevin Flórez, y ha participado activamente en proyectos musicales del sello Passa Passa Music.

¿Qué hizo Dj Dever?

Aunque el término Passa Passa tiene su origen en las fiestas callejeras de Kingston, Jamaica —donde el dancehall se convirtió en cultura de baile y música urbana desde 2003— en Colombia tomó una vida propia bajo la visión de productores como Dever, que adaptaron ese espíritu festivo a contextos locales.

Dever transformó esos sonidos y los fusionó con champeta y ritmos afrocaribeños nacidos en la Costa. La palabra Passa Passa en Colombia no es solo un nombre, es una marca de identidad que representa el cruce entre tradición, fiesta y experimentación sonora en los barrios urbanos, una influencia que hoy se siente en la música, el baile y la producción de escena.

La canción Wakanda, lanzada en 2021 con Lil Silvio y Zaider, es uno de los ejemplos más claros de esa fusión. Más allá de su ritmo pegajoso, representa una forma de entender la música urbana local: como un espacio híbrido, festivo y colectivo que converge en las pistas de baile y en la memoria de quienes crecieron con estos sonidos.

¿Qué se sabe de la desaparición de Dj Dever?

El artista se encuentra desaparecido desde la noche del 10 de febrero de 2026, tras asistir a lo que aparentemente era una presentación privada en Playa Mendoza, en el municipio de Tubará (Atlántico). Según versiones de fuentes cercanas, Dever y dos integrantes de su equipo habrían sido amedrentados y despojados de sus pertenencias después del evento, y desde entonces no se ha tenido comunicación con ellos.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que activó acciones con las autoridades del Atlántico para coordinar la búsqueda, y la Policía, a través del Grupo Gaula, adelanta protocolos de verificación, recopilación de testimonios y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

La empresa Passa Passa Sound System también emitió un comunicado solicitando respeto, prudencia y colaboración de la comunidad para encontrar al artista y a los técnicos que estaban con él al momento de su desaparición