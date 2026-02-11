El Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo fue el escenario de un emocionante duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino que marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento con la presentación del puertorriqueño,Bad Bunny.

El cantante hizo historia al convertirse en el primer solista en liderar el espectáculo de medio tiempo interpretando sus éxitos en español, logrando una audiencia récord de 135.4 millones de espectadores, superando hitos anteriores como los de Kendrick Lamar y Michael Jackson. Sus fans en todo el continente se conectaron a la transmisión en el momento de la intervención musical, más allá de ver el encuentro deportivo, el cual de principio a fin fue en español.

Puede leer: David Murcia Guzmán radica queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por supuestas faltas cuando fue su abogado

No obstante, el cantante urbano no es del agrado de todo el mundo y siempre ha tenido más de un retractor de su música, letra y demás, uno de ellos resultó se el candidato presidencial de derecha, Aberlado de la Espriella. El país se encuentra en año electoral, con l a primera gran cita el 8 de marzo, cuando se celebren las elecciones legislativas para renovar el Congreso y se lleven a cabo las consultas interpartidistas que consolidarán los candidatos presidenciales definitivos.

Posteriormente, el 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta presidencial, con una fecha tentativa de segunda vuelta para el 21 de junio si ningún aspirante logra la mayoría absoluta. Razón por la que estos candidatos han estado concediendo entrevistas a diferentes medios de comunicación, en donde llegan a hablar de temas de la actualidad, como lo fue el relevante Super Bowl.

En entrevista con la FM, de la Espriella expresó su disgusto ante Bad Bunny, indicando: “No me gusta el Conejo Malo en lo absoluto, porque yo soy músico, yo sé lo que es cantar cariño, yo sé de música, no me gusta, para no entrar en debates innecesarios, yo prefiero la música de verdad (...) yo digo la verdad, yo no soy político, soy una empresario de realidades, hay vainas que no me gustan y lo digo de frente.”

Al preguntarle por la interpretación de Lady Gaga la aplaudió, para después arremedar a Bad Bunny y criticar sus letras.