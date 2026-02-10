Elvis Crespo sorprendió a fan en Bogotá al subirse en su bicitaxi y pedirle que lo llevara su hotel

Elvis Crespo es, sin duda, una de las figuras más disruptivas y electrizantes en la historia del merengue, logrando que este género dominicano alcanzara una dimensión global sin precedentes a finales de los años 90. Tras su paso por el Grupo Mania, su debut como solista con el álbum Suavemente rompió todas las barreras idiomáticas; la canción no solo se convirtió en un himno de las pistas de baile en todo el mundo, sino que estableció un récord de permanencia en las listas de Billboard.

Con su estilo vocal inconfundible, su energía frenética en el escenario y su capacidad para fusionar el ritmo tropical con matices pop, Crespo ha logrado mantener su relevancia a lo largo de décadas, demostrando que su música es atemporal y que sigue encendiendo fiestas y celebraciones sin importar la generación.

Aunque su nombre y su música son sinónimos del Caribe, Elvis Crespo nació en el Bronx, Nueva York, para el año 1971. Sin embargo, su esencia es profundamente puertorriqueña, ya que a los seis años se mudó con su madre a la isla, donde creció y forjó su identidad artística. Sus padres, lo llamaron Elvis en honor a Elvis Presley, marcando desde su nacimiento un destino ligado a los escenarios.

El noble gesto de Elvis Crespo con un fan en Bogotá

Crespo tiene una gran relación con el país, desde que visitó Bogotá por primera vez en el año 1998, de hecho, en algún momento declaró ser un fanático ferviente del “Cacique de la Junta”, en parte porque su propio padre se llama Diomedes.

A lo largo de los años ha trabajado con artistas de diversas generaciones, desde figuras consagradas como Fanny Lu hasta nuevas estrellas urbanas como Maluma y, recientemente, Beéle, con quien se presentó en el Movistar Arena de Bogotá hace un mes.

Sin embargo, el cantante llamó la atención en redes sociales al postear un video transportándose en un bicitaxi, en él explica que el conductor lo reconoció en las calles de la capital, por lo que le pidió una fotografía. Sin embargo, no llevaba su celular, por lo que el cantante le propuso que lo llevara a su hotel y a cambio el grababa desde su teléfono y lo posteaba en su Instagram.

Crespo expresó su gusto por Bogotá, mientras le decía al conductor que mirara hacia al frente, gesto que causó risa entre los internautas, que también trajeron a colación a Rosalía, con quien lo suelen comparar por su gran parecido físico.