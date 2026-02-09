Ella es la colombiana que portó la bandera del país en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

El Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo fue el escenario de un emocionante duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino que marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento con la presentación del puertorriqueño, Bad Bunny.

Puede leer: “Se nota el resentimiento” : La reacción de Kendall Jenner al ver a Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante hizo historia al convertirse en el primer solista en liderar el espectáculo de medio tiempo interpretando sus éxitos en español, logrando una audiencia récord de 135.4 millones de espectadores, superando hitos anteriores como los de Kendrick Lamar y Michael Jackson. Sus fans en todo el continente se conectaron a la transmisión en el momento de la intervención musical, más allá de ver el encuentro deportivo, el cual de principio a fin fue en español.

El show fue una oda vibrante a la cultura caribeña y la identidad latina. Benito transformó el campo de juego en un paisaje de Puerto Rico, con campos de caña de azúcar, dominó y puestos de piraguas. La presentación contó con invitados de lujo: Lady Gaga sorprendió al unirse a él para una versión en salsa de “Die with a Smile”, vestida con la flor nacional de la isla, mientras que Ricky Martin aportó la nostalgia y potencia de su trayectoria.

Le puede interesar: Importante periodista deportivo lloró conmovido después de show de Bad Bunny en el Super Bowl

Otros rostros conocidos como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Young Miko y Jessica Alba formaron parte de la casita que ha acompañado al artista en su gira por el continente. Sin duda, uno es los momentos más memorables de la presentación ocurrió durante el cierre, cuando los acordes de “El Apagón” se transformaron en un himno de orgullo continental.

¿Quién es la colombiana que estuvo en el show de medio de tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

En el que Bad Bunny aprovechó la plataforma para realizar una clase de geografía rápida, con una lista simbólica de toda América; mientras mencionaba cada región, desde el Caribe hasta el Cono Sur, las pantallas gigantes y el campo de juego se inundaron con los colores de las banderas de todos los países americanos. Este gesto no fue solo estético, sino un pronunciamiento político de hermandad, subrayando que la identidad latina y el talento del continente no tienen fronteras.

La bandera de Colombia por supuesto hizo presencia y estuvo a cargo de la modelo barranquillera Vanessa Ferran, quien es modelo, actriz y diseñadora de modas que se encuentra radicada en Los Ángeles. Este momento lo compartió con orgullo en sus redes sociales, definiéndose como latina e inmigrante, que ha logrado cumplir sus sueños llevando en alto la bandera del país.