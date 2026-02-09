“El show del Super Bowl fue absolutamente horrible”: Trump critíca show de Bad Bunny y anuncia acciones contra la NFL

La histórica presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no solo generó aplausos en gran parte del mundo, sino que también desató una fuerte polémica política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió públicamente contra el espectáculo del artista puertorriqueño y lo calificó como “uno de los peores de la historia”, asegurando que tomará acciones contra la NFL por permitir un show que, según él, fue inapropiado.

A través de su red social Truth Social, Trump publicó un mensaje contundente:“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió el mandatario. Luego añadió: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Trump arremete contra Bad Bunny por el show del Super Bowl 2026 y anuncia acciones contra la NFL

Las declaraciones del presidente reavivaron el debate sobre la elección de Bad Bunny como protagonista del Halftime Show, una decisión que Trump ya había cuestionado en el pasado. En varias ocasiones, el mandatario se había mostrado públicamente en contra de que el artista liderara el espectáculo, llegando incluso a calificarlo como “una horrible elección”.

La tensión entre Trump y el cantante no es nueva. Durante la más reciente entrega de los Premios Grammy, el presidente había hecho declaraciones polémicas al afirmar: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de lanzar un comentario contra el lema “Fuera ICE”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Sin embargo, pese a las críticas, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español, marcando un hito en la historia del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

La polémica se intensificó aún más cuando, al inicio del espectáculo, la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó únicamente el mensaje “Make America Great Again”, el lema que ha acompañado a Trump desde su campaña presidencial de 2016. La publicación coincidió exactamente con el arranque del show del artista puertorriqueño, lo que fue interpretado como una respuesta política directa a su participación.

El contraste entre ambos mensajes fue evidente. Mientras desde la Casa Blanca se reforzaba un eslogan político, desde el escenario del Levi’s Stadium de California apareció una frase que se volvió viral en todo el mundo: “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor), la única frase en inglés del espectáculo.

El show comenzó oficialmente a las 19:20 horas, con Bad Bunny interpretando “Tití Me Preguntó”, vestido completamente de blanco, con guantes y un balón de fútbol bajo el brazo. El escenario se transformó en un homenaje al Caribe, con banderas latinas, un carrito de piraguas y una estética boricua que dominó por completo el estadio.

Entre los momentos más comentados estuvo la aparición de una casita rosa, de donde salieron Karol G, Kali Uchis, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle y Pedro Pascal, en una escena que rápidamente se volvió viral. Luego llegaron las colaboraciones de Lady Gaga, con una versión tropical de Die With a Smile, y de Ricky Martin, quien encendió el fuego boricua con un medley lleno de energía.

Pese a las críticas de Trump, millones de espectadores consideraron el show como uno de los más impactantes de la historia del Super Bowl. Más que un espectáculo musical, la presentación de Bad Bunny se consolidó como un acto cultural y simbólico, donde el español, la migración y el orgullo latino ocuparon el centro del escenario más visto del mundo.

La controversia deja en evidencia una vez más cómo el Super Bowl 2026 trascendió lo deportivo para convertirse en un escenario de choque entre cultura, política e identidad.