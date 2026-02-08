Petro compartió una imagen suya creada con Chat GPT y generó comentarios en redes

El presidente Gustavo Petro se sumó a una de las tendencias digitales más comentadas del inicio de 2026 al compartir en sus redes sociales una imagen suya generada con inteligencia artificial, una práctica que ha ganado popularidad y que ha transformado la estética de perfiles y publicaciones en plataformas digitales.

En la ilustración difundida por el mandatario se le observa vistiendo un saco azul oscuro y un suéter rojo, mientras sostiene un lápiz en su mano derecha, un elemento que se ha convertido en símbolo recurrente de sus apariciones públicas. En la imagen también aparecen documentos con las frases “Reformas sociales” y “Transición energética”, conceptos centrales de su agenda política.

El fondo de la ilustración refuerza el mensaje. Allí se distinguen aerogeneradores y paneles solares, representaciones asociadas a las energías renovables y a la transición energética, uno de los ejes que el presidente ha promovido durante su periodo en el poder.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Petro destacó las iniciativas impulsadas durante su gobierno y defendió los cambios que, según él, buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Hemos trabajado para que Colombia cuente con transformaciones significativas que mejoran la vida de los colombianos y colombianas. Avanzamos en programas que fortalecen la dignidad y el bienestar de la gente”, escribió.

La difusión de esta imagen generada por inteligencia artificial abrió nuevamente el debate sobre el uso de estas tecnologías en la comunicación política, así como su impacto en la construcción de narrativas visuales y en la forma en que los líderes se conectan con sus audiencias en entornos digitales.