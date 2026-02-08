Filtran ensayo de Bad Bunny para medio tiempo del Super Bowl. A pocas semanas del evento deportivo más visto del planeta, una filtración en redes sociales encendió la expectativa de millones de fanáticos: se conocieron detalles de lo que sería uno de los ensayos de Bad Bunny para el Super Bowl Halftime Show 2026, donde el artista puertorriqueño será el protagonista absoluto del espectáculo.

Se escucha desde afuera: la pista que delata cómo sería el medio tiempo de Bad Bunny

Aunque Shakira es una de las máximas representantes de la música latina a nivel mundial, su recordada presentación en el Super Bowl LIV fue compartida con Jennifer López y no estuvo completamente en español, ya que incluyó varios éxitos en inglés. En aquella edición, Bad Bunny participó como invitado interpretando I Like It, pero esta vez la historia será diferente: el show completo será suyo.

Para leer:Solo para millonarios: estos son los absurdos precios del Super Bowl en pesos colombianos, ¿le alcanza?

Desde que se confirmó su participación, miles de seguidores comenzaron a especular sobre el repertorio de canciones que podría presentar Benito Martínez, nombre real del artista. La expectativa creció aún más luego de que se filtrara un video que mostraría parte de uno de sus ensayos previos al evento.

Filtran ensayo de Bad Bunny

En redes sociales se viralizó un clip grabado por una usuaria desde su apartamento, ubicado muy cerca del estadio Levi’s, en California, donde se disputará el Super Bowl 2026. En el video se alcanza a escuchar con claridad una de las canciones que, presuntamente, Bad Bunny estaría ensayando para el espectáculo.

Se trata del tema “Baile inolvidable”, una canción que hace parte de su más reciente producción musical y que ha tenido gran acogida entre sus seguidores. Aunque el artista no ha confirmado oficialmente el repertorio, la filtración fue suficiente para disparar teorías sobre lo que podría ser el concepto musical del show.

¿Qué otros éxitos podría presentar?

Además de “Baile inolvidable”, otra canción que ha tomado fuerza entre las especulaciones es “Nuevayol”, un tema que podría tener un peso simbólico importante dentro del contexto social y político que atraviesa actualmente Estados Unidos.

La posibilidad de que Bad Bunny cante “Nuevayol” en el Super Bowl no solo responde a su popularidad, sino al fuerte mensaje cultural que transmite la canción, especialmente para la comunidad latina e inmigrante.

“Nuevayol”: significado cultural y mensaje proinmigrante

La canción “Nuevayol” va mucho más allá de una simple referencia a la ciudad de Nueva York. Tanto la letra como su videoclip presentan una narrativa centrada en la diáspora puertorriqueña, la identidad latina y la vida de millones de inmigrantes en Estados Unidos.

En el video se incluyen escenas de comunidades latinas, símbolos de unidad cultural y un momento que ha generado gran impacto: una parodia de una disculpa a los inmigrantes, con una voz que imita a Donald Trump, donde se afirma que Estados Unidos no sería nada sin los inmigrantes.

Este mensaje ha sido interpretado como una postura política y social clara por parte del artista, lo que convertiría su presentación en el Super Bowl no solo en un espectáculo musical, sino en un acto de visibilización cultural a escala mundial.

Un show con identidad latina

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 marca un hito para la música urbana y para la representación latina en uno de los escenarios más influyentes del entretenimiento global. A diferencia de ediciones anteriores, donde el español tuvo una presencia limitada, se espera que el artista apueste por un show con mayor identidad hispana.

Aunque la NFL mantiene en reserva todos los detalles oficiales, la filtración del ensayo sugiere que el espectáculo podría estar cargado de mensajes culturales, simbolismo social y música en español, algo poco habitual en la historia del evento.

Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a nuevas pistas y filtraciones. Lo único claro es que el medio tiempo del Super Bowl 2026 promete convertirse en uno de los más comentados de los últimos años, no solo por el nivel artístico de Bad Bunny, sino por el impacto cultural que podría generar a nivel global.