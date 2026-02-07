Dionisio Díaz, Hijo de Diomedes Díaz fue internado en la UCI por problemas de salud

El cantante Dionisio Díaz, hijo del fallecido ícono del vallenato Diomedes Díaz, se encuentra bajo observación médica tras presentar varias afectaciones de salud que obligaron a su hospitalización este viernes 6 de febrero.

De acuerdo con información entregada por su mánager, Cuello, el artista fue internado debido a la presencia de cálculos tanto en los riñones como en la vesícula, además de una complicación respiratoria relacionada con líquido en uno de sus pulmones. Según explicó el representante al diario El Tiempo, el cantante permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos mientras recibe el tratamiento correspondiente. “Él está bien, sí está en UCI mientras le hacen un tratamiento porque tiene cálculos en la vesícula y riñones”, señaló.

El mánager también indicó que los médicos detectaron una afección adicional en el hígado, por lo que el proceso de recuperación dependerá de los procedimientos que determinen los especialistas. “También tiene un problemita en el hígado”, agregó.

Cuello precisó que al artista se le practicaron recientemente estudios médicos más detallados y que se está a la espera de los resultados para definir los pasos a seguir. “Ahorita le hicieron una resonancia y estamos esperando los resultados y qué tratamiento sigue según órdenes de los especialistas”, afirmó al mismo medio.

Por ahora, se sabe que Dionisio Díaz permanece internado en la Clínica Simón Bolívar, situación que lo llevó a cancelar varias presentaciones musicales que tenía programadas en los próximos días. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial en el que se amplíe la información sobre su estado de salud y evolución.

Dionisio forma parte de la reconocida dinastía Díaz, encabezada por el recordado ‘Cacique de La Junta’. Otros hijos de Diomedes Díaz que siguieron el camino musical son Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y Elder Dayan, además de Martín Elías, quien falleció en 2017 tras un accidente de tránsito.