Mhoni Vidente lanza polémica predicción sobre el futuro de Gustavo Petro tras su encuentro con Trump

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump, realizado esta semana en Washington, se desarrolló en un ambiente cordial y marcó un intento por recomponer la relación entre ambos gobiernos, tras meses de tensiones públicas. El exmandatario estadounidense calificó la reunión como positiva y resaltó el tono respetuoso del diálogo, pese a las diferencias ideológicas que históricamente han existido entre ambos.

Durante la visita, Trump le entregó a Petro una fotografía autografiada con un mensaje de aprecio hacia Colombia. A su vez, el presidente colombiano compartió en sus redes sociales algunos de los obsequios recibidos, entre ellos un libro firmado por Trump y una gorra con el lema “Make America Great Again”, a la que Petro añadió una letra para resignificar el mensaje como “Make Americas Great Again”, en un gesto simbólico que no pasó desapercibido.

En paralelo a este escenario diplomático, Mhoni Vidente utilizó sus plataformas digitales para analizar una de las imágenes más comentadas del encuentro, en la que Petro aparece junto a Trump y miembros del gabinete estadounidense.

A partir de esa fotografía, la vidente aseguró que los sectores de izquierda en Colombia no lograrían mantenerse en el poder en las próximas elecciones presidenciales y afirmó que, una vez finalice su mandato, el actual jefe de Estado optaría por salir del país y establecerse en el exterior, mencionando destinos como Estados Unidos o España.

Estas declaraciones surgen en un momento clave para el panorama político nacional, cuando las encuestas comienzan a mostrar un escenario electoral fragmentado y altamente competitivo de cara a 2026. Entre los nombres que ya figuran con intención de voto o visibilidad pública aparecen Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, así como otras figuras que se perfilan desde distintos sectores, como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán.

Cabe recordar que la reunión entre Petro y Trump fue el primer cara a cara entre ambos y, posiblemente, el único. Esta se concretó tras una llamada telefónica inesperada a comienzos de enero, en la que acordaron encontrarse en Washington. Desde entonces, ambos líderes redujeron el tono confrontativo en público, conscientes de que un enfrentamiento directo no resulta conveniente para ninguna de las dos partes.