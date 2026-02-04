Vocalista de The Mills, alertó sobre intento de estafa bancaria: “Casi caigo”

El vocalista de la banda The Mills, Álvaro Charry o Bako, reveló este martes 3 de febrero que estuvo a punto de convertirse en víctima de una modalidad de estafa digital que, según explic21só, busca vaciar cuentas bancarias a través de llamadas telefónicas engañosas.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el cantante relató que recibió una llamada en la que los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la entidad bancaria que utiliza habitualmente. Desde el inicio de la conversación, el interlocutor lo llamó por su nombre y le advirtió que supuestamente se estaba intentando realizar una transferencia desde su cuenta sin autorización.

Bako contó que en un primer momento entró en pánico, pues la persona al otro lado de la línea aseguraba que un tercero había intentado mover una suma considerable de dinero. Ante la gravedad del escenario, el artista empezó a hacer preguntas sobre el origen del intento de transferencia y las medidas que se estaban tomando.

Según el relato del músico, el supuesto funcionario le explicó que el intento de transacción no se había completado porque quien la realizaba no respondió correctamente las preguntas de seguridad, lo que habría activado los protocolos de alerta del banco. Minutos después, una mujer tomó la llamada, afirmando pertenecer al área de seguridad y encargarse de verificar que los fondos estuvieran protegidos.

Fue en ese punto cuando, según Bako, comenzó a notar inconsistencias. La mujer le indicó que debía crear un “bolsillo” dentro de la aplicación bancaria y trasladar allí su dinero para evitar que fuera robado. Además, le hicieron varias preguntas sobre sus movimientos recientes, como transferencias, compras o pagos internacionales.

Aunque respondió a los interrogantes, los supuestos funcionarios insistieron reiteradamente en la creación del bolsillo digital. Esa insistencia despertó las sospechas del cantante, quien decidió cuestionar el procedimiento y preguntar por qué era necesario mover su dinero, lo que finalmente le permitió darse cuenta de que se trataba de un intento de fraude.

Tras lo ocurrido, Bako hizo un llamado a sus seguidores para que estén atentos a este tipo de estrategias, recordando que las entidades bancarias no solicitan información sensible ni piden mover dinero por llamadas telefónicas, e invitó a colgar de inmediato ante cualquier situación similar.