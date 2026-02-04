Vicepresidenta Francia Márquez condenó el comentario racista de Johanna Fadul en ‘La Casa de los Famosos’

Francia Márquez criticó el Canal RCN y su programa La Casa de los Famosos por reproducir el comentario racista de Johanna Fadul.

La polémica generada en La casa de los famosos Colombia trascendió el mundo del entretenimiento y llegó al ámbito político, luego de que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunciara con firmeza frente al comentario racista que llevó a la expulsión de la actriz Johanna Fadul del reality.

La controversia se desató durante la dinámica del posicionamiento, cuando Fadul dirigió un fuerte mensaje al bailarín conocido como Campanita, palabras que fueron señaladas por televidentes y participantes como discriminatorias por hacer referencia directa al color de piel del concursante. La producción del programa decidió expulsar a la actriz tras la ola de rechazo que se generó en redes sociales.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo”, expresó Fadul durante la emisión, frase que rápidamente fue catalogada como racista.

Ante lo ocurrido, varias figuras de la farándula nacional se pronunciaron, pero el caso tomó mayor relevancia cuando la vicepresidenta Francia Márquez decidió intervenir públicamente. Para la funcionaria, este episodio refleja una problemática mucho más profunda que atraviesa la sociedad colombiana.

“Quienes hemos padecido el racismo sabemos que no es un hecho aislado ni una simple palabra mal dicha: es una herida que se abre todos los días y contra la cual luchamos de manera permanente”, afirmó Márquez, subrayando que este tipo de expresiones no pueden minimizarse ni justificarse como parte del entretenimiento.

La vicepresidenta también hizo énfasis en el carácter legal del racismo, recordando que no se trata solo de una falta ética o moral. “El racismo estructural no es una opinión ni un show. Es una forma de violencia y es un delito, tipificado por la ley colombiana”, señaló, en un llamado directo a la responsabilidad social frente a este tipo de conductas.

Finalmente, Francia Márquez instó a no normalizar este tipo de situaciones y a asumirlas como una oportunidad para la reflexión colectiva. “Como sociedad tenemos la responsabilidad de no normalizar el racismo, y de trabajar sin descanso para erradicar esta práctica deshumanizante”, concluyó.

El pronunciamiento reavivó el debate sobre los límites del contenido en los realities, la responsabilidad de las figuras públicas y el papel de la televisión en la reproducción de prácticas discriminatorias en Colombia.