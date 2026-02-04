“No quiero celebrar más esta vaina”, Alberto Linero recordó cómo fue renunciar a ser sacerdote

Alberto Linero es una figura multifacética en Colombia, reconocido como periodista, escritor, profesor universitario y conferencista. Durante 25 años fue parte de la comunidad de los Padres Eudistas. No obstante para el 2018 tomo la valiente decisión de retirarse del sacerdocio, para llevar vivir la vida del amor en pareja.

Desde entonces, ha continuado su labor en los medios de comunicación, participando en programas de radio como “Mañanas Blu” y en televisión, como en el programa “Día a Día” de Caracol Televisión. En esta ocasión, Linero llegó al podcast del actor Juan Pablo Raba, para hablar de su y vida y porpuesto del día que también está cambio por completo

‘Los hombres sí lloran’ es un pódcast especializado en hombres, donde Raba ha creado un espacio íntimo y transformador. Explorando temas como romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos. En el caso de Linero, una de las preguntas específicas es cómo es el proceso para renunciar a esta profesión, a lo que él contestó:

“Uno va donde el superior, yo le digo hey bro no quiero celebrar más esta vaina, él pone todas las objeciones del mundo, y uno le dice no mira no, no quiero más de eso, deja de jode’, hasta acá llegó, el man se pone pesado. Si somos amigos terminamos llorando, el man te dice bueno tienes que escribir una carta a la congregación y que escribirle una carta al papa, tienes que ser a mano y poner tales cosas. Toca decir que es libre y que uno es consciente de lo que hace, lo entregué y listo”, expresó en primer momento.

La expresión de “no quiero celebrar más esta vaina, no fue del agrado de muchos y así lo han dejado en los comentarios: ”Es entendible, pero referirse de “vaina” a acciones que lo sostuvieron y realizó durante tantos años y que eligió en algún momento en su libertad y que seguramente también le dejaron cosas importantes para su vida… no se, malagradecido se podría decir. Va más allá de que sea solo su forma de hablar", “Me entristeció ver su frase al decir que ya no quiero celebrar esta vaina, cuando lo veía pensé que amaba hacerlo, no lo juzgo pero pienso que la Eucaristía es elemento más sublime y usted lo decía, respeto que siente, pero oírlo no es fácil (...)”