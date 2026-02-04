Angélica Jaramillo llama la atención por su aspecto al pronunciarse sobre la salida de su hermana del reality de RCN

El pasado domingo, ‘La Casa de los Famosos’ vivió una tensionante gala de eliminación, desde la mañana en el brunch con los participantes de la placa, el posicionamiento con el fuerte comentario racista de Johana Fadul hacia Campanita. Para terminar, con la salida de Sofía Jaramillo, que terminó sorprendiendo a todos en la casa, visto que se estimaba que durará más tiempo en la competencia.

Los famosos que tuvieron que enfrentarse en la placa fueron Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Lorena Altamirano, Alexa Torres, Campanita, Tebi Bernal y Jay Torres. El primero en ingresar y fue Tebi Bernal, quien se ha ido ganando el cariño del público, obteniendo el 19,76% de los votos; seguido de Alexa Torrex con 19,16%, mientras que el bajo fue el de Sofía Jaramillo, 9,90% de los votos.

Al respecto, su hermana, Sofía Jaramillo se pronunció por medio de sus redes sociales indicando: “Bueno, acabamos de ver la salida de Sofía, si me da tristeza, eh me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena, que formato tan tóxico, y bueno no merecían tener a una mujer tan espectacular allá adentro (...) Me da tristeza porque no se merecía esa salida”, agradeciendo además a Dios.

Angelica al fin tenía la voz entre cortada, pero lamentó la pronta salida de su hermana menor, pero no faltaron algunos comentarios sobre el tono de su voz y en parte su aspecto.

¿Quiénes son las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele?

Las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele son Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo, donde Angélica sería la mayor de la familia. Por su parte, Sofía también logró destacarse en el Canal RCN a partir del ‘reality’, ‘Mundos opuestos’, un programa de entretenimiento en el que un grupo de participantes debían competir y vivir en mundos diferentes. Si bien, Sofía no se llevó el premio, lo cierto es que si logró destacarse dentro del programa.

Otra de las hermanas Jaramillo, es Laura, una reconocida modelo, quien llamó la atención por ser la esposa del futbolista, Michael Ortega, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, su unión llegó a su fin desde hace un buen tiempo, donde Andrea Valdiri terminó inmersa en este triángulo amoroso.