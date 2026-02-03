Director de Noticias RCN critica el comentario racista de Johanna Fadul tras su expulsión de La casa de los famosos

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se vio sacudida por una polémica que trascendió más allá del reality y llegó incluso a los estudios de Noticias RCN. Todo comenzó durante una de las dinámicas de eliminación, cuando la actriz Johanna Fadul realizó un comentario hacia su compañero Campanita que fue interpretado como racista tanto por participantes como por televidentes y figuras públicas en redes sociales.

Durante la actividad de posicionamiento, Fadul dijo al bailarín que quería que se fuera del programa porque, según ella, “tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel”, frase que generó rechazo inmediato dentro de la casa y en plataformas digitales, donde muchos usuarios calificaron sus palabras como discriminatorias.

Las reacciones no se hicieron esperar. Compañeros del reality como Maiker Smith y Valentino Lázaro rechazaron el comentario en vivo, recordando que el color de piel no tiene relación con la moral o la conducta de una persona, y que asociar oscuridad con maldad evoca prejuicios dañinos.

¿Qué dijo el director de noticias?

Debido a la fuerte polémica, la producción del programa tomó la decisión de expulsar a Johanna Fadul de la competencia, en un gesto que busca frenar la controversia que ha generado el episodio entre el público colombiano.

Pero el tema no quedó solo en el reality. En pleno noticiero de Noticias RCN, el director del espacio se pronunció de manera contundente sobre el hecho. En su intervención, señaló que un comentario de ese tipo es inaceptable en cualquier contexto y más aún en televisión nacional.

“Una participante de La Casa de los Famosos se echó un comentario desafortunado, que a estas horas de la vida uno descalifique a una persona por el color de su piel es absurdo”, afirmó el directivo durante el informativo, enfatizando la importancia de promover el respeto y evitar discursos discriminatorios en medios masivos.

Reacciones en redes y debates sociales

En redes sociales, la figura de Johanna Fadul se volvió tendencia, con miles de usuarios exigiendo sanciones y debatiendo sobre la responsabilidad de los participantes en formatos que llegan a millones de hogares. Algunas voces piden que este tipo de comentarios no queden impunes, mientras que otras consideran que la actriz debería ofrecer una disculpa pública más clara y profunda.

A pesar de que la propia Fadul ofreció una disculpa directa a Campanita al finalizar la gala, la discusión sobre el impacto de sus palabras continúa, tanto dentro como fuera del reality.