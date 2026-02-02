Luis Fonsi conquista España con “Cambiaré” y pone a bailar Madrid al ritmo de Feid

Luis Fonsi llegó a España para continuar la gira promocional de “Cambiaré”, el sencillo con el que vuelve a conectar con el baile, la energía latina y el pulso de la salsa. El artista internacional aterrizó en Madrid y, desde su primera aparición pública, dejó claro que la canción ya se vive como un fenómeno entre el público.

Este domingo, el cantante realizó una aparición especial en X-Madrid, donde cientos de personas se reunieron para recibirlo. Lo que comenzó como un encuentro con fans terminó convirtiéndose en una multitudinaria clase de salsa, con asistentes coreando y bailando al ritmo de “Cambiaré”.

Fonsi no solo saludó al público, sino que se sumó a la celebración: compartió pasos de baile, energía y sonrisas, y se mostró cercano y agradecido con quienes lo acompañaron. Durante el evento, el artista destacó la vibra del lugar y dedicó palabras de cariño a los asistentes, reforzando la conexión que ha construido con su audiencia a lo largo de los años.

“Cambiaré” continúa su ascenso internacional desde su presentación inicial en las Fiestas de la Calle San Sebastián, donde Fonsi sorprendió al público con una aparición junto a Feid, un momento que marcó el arranque del impacto global del tema. Desde entonces, la canción ha comenzado a ingresar a rankings en distintos países y a expandirse con fuerza en redes sociales.

En plataformas digitales, fans de diferentes partes del mundo comparten videos bailando la canción, posicionándola como uno de los temas latinos más virales del momento. Con esta visita a España, Luis Fonsi reafirma el alcance internacional de “Cambiaré” y demuestra que su música sigue siendo un punto de encuentro entre generaciones, ritmos y culturas.