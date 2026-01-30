Tributo Metallica vs Pantera: una noche para honrar dos leyendas del metal

Bogotá se prepara para una noche de riffs, potencia y nostalgia. Este viernes 6 de febrero de 2026, el Teatro Cafam será el escenario del tributo Metallica vs Pantera, un espectáculo que enfrenta —en una misma tarima— los legados de dos gigantes del heavy metal: Metallica y Pantera.

Un enfrentamiento épico para los amantes del metal

El evento, organizado por Royal Project e interpretado por la agrupación Ozzy Company, promete una experiencia cargada de energía, precisión musical y actitud. El formato by request permitirá al público influir en el setlist, convirtiendo el concierto en un encuentro interactivo y memorable.

Metallica: cuatro décadas marcando generaciones

Con más de 40 años de trayectoria, Metallica se mantiene como una de las bandas más influyentes del género. Su capacidad para reinventarse y crear himnos atemporales ha consolidado un legado que trasciende edades y fronteras, manteniéndose vigente tanto en estudios como en escenarios de todo el mundo.

Pantera: la potencia que definió los 90

Pantera, con más de tres décadas de historia, revolucionó la escena del metal pesado durante los años noventa. Su sonido imponente, la contundencia de sus riffs y una actitud sin concesiones dejaron una huella profunda que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos.

Clásicos inmortales, una sola tarima

El tributo Metallica vs Pantera propone un recorrido por los temas que definieron el heavy metal moderno. Canciones emblemáticas como Enter Sandman, Master of Puppets, Nothing Else Matters, Walk, Cowboys from Hell y Cemetery Gates podrán sonar durante la noche, según la elección del público, interpretadas con la intensidad que solo la música en vivo puede ofrecer.

Más que un concierto: experiencia y sorpresas

Además del duelo musical, la velada incluirá invitados especiales en tarima y un incentivo único para los asistentes: la entrega de una guitarra Jackson durante el show, premiando la fidelidad de la audiencia y reforzando el carácter interactivo del evento.