Silvestre Dangond y Luis Díaz se unen en ‘Ganas de tenerla’, una canción por el orgullo colombiano

La música y el fútbol, dos de las expresiones culturales más poderosas de Colombia, se unen en un proyecto inesperado. Silvestre Dangond, una de las figuras más importantes del vallenato contemporáneo, y Luis Díaz, estrella del fútbol internacional y referente de la Selección Colombia, lanzarán la canción “Ganas de tenerla”, una apuesta musical que celebra la emoción que despierta el deporte rey en millones de personas.

El tema verá la luz en plena temporada futbolera y se presenta como una propuesta que conecta el sentimiento colectivo que se vive tanto en un estadio como en un concierto multitudinario. La canción, cargada de energía festiva y esencia latina, busca convertirse en un himno que represente la identidad y el orgullo nacional.

La expectativa por el lanzamiento comenzó a crecer luego de que se compartieran adelantos del tema en TikTok, acompañados por un fragmento del coro que rápidamente empezó a viralizarse entre seguidores del artista y fanáticos del fútbol.

Una de las frases que más ha llamado la atención es: “Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando…”, interpretada por muchos como una metáfora del amor profundo por el fútbol, ese sueño que se persigue, se cuida y se celebra.

La canción utiliza un lenguaje emocional que conecta con experiencias compartidas por millones de colombianos, fusionando la pasión deportiva con la música popular, dos escenarios donde el país suele encontrarse para celebrar.

Silvestre Dangond continúa consolidándose como uno de los artistas vallenatos con mayor proyección internacional. El cantante, nacido en Urumita, La Guajira, ha sido una figura clave en la modernización del género, combinando sonidos tradicionales con propuestas contemporáneas que lo han llevado a posicionarse en mercados internacionales.

El artista suma cerca de 22,9 millones de seguidores en plataformas digitales y recientemente logró un hito histórico con su gira “El Último Baile”, que vendió más de 500.000 entradas en más de 15 estadios agotados, convirtiéndose en una de las giras más exitosas en la historia del país. Además, el cantante prepara su llegada a Estados Unidos en marzo con una serie de conciertos en seis ciudades.

Por su parte, Luis Díaz se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos más influyentes de la actualidad. El extremo guajiro, figura del Liverpool FC de Inglaterra, ha sido protagonista en la Premier League y en competiciones europeas, destacándose por su velocidad, habilidad y capacidad goleadora. Desde su llegada al fútbol europeo, Díaz ha sido considerado uno de los referentes del deporte colombiano a nivel internacional y una inspiración para nuevas generaciones de deportistas.

Con “Ganas de tenerla”, Dangond y Díaz buscan construir una canción que trascienda géneros y generaciones, conectando con la emoción que une a los colombianos alrededor del balón y la música. El tema se proyecta como una celebración de la identidad nacional y una declaración artística que refleja el vínculo cultural entre el deporte y el entretenimiento.

Mientras crece la expectativa por el lanzamiento oficial, los adelantos del sencillo ya anticipan que la canción podría convertirse en la banda sonora de una temporada marcada por la pasión futbolera y el orgullo colombiano.