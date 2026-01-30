David González explotó tras empate del América y exigió la llegada urgente de un delantero

El técnico del América de Cali, David González, mostró su molestia luego del empate 1-1 frente a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, resultado que dejó un sabor amargo en el equipo escarlata pese a haber dominado gran parte del compromiso.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el estratega reconoció la superioridad de su equipo, pero aseguró que la falta de definición volvió a pasar factura, por lo que lanzó un mensaje directo a los directivos sobre la necesidad urgente de contratar un delantero goleador.

“El portero de ellos tuvo unas atajadas muy buenas. Hubo remates de Darwin Machís, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Dylan Borrero y a veces pasa esto. Se queda uno con esa impotencia de que pudimos ganar”, expresó el entrenador.

González fue contundente al referirse a la falta de un ‘9’ en la plantilla y dejó claro que la espera por un refuerzo no puede esperar, sumado a que el regreso de Holgado sigue sin estar definido: “Definitivamente creo que la espera no puede continuar en el tema de la contratación de un delantero. Tiene que ser ya o ya”, afirmó el técnico.

El estratega también insistió en que la ausencia de un goleador está afectando el rendimiento del equipo en momentos clave: “No podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo”, señaló, reiterando que el equipo necesita un delantero que garantice goles.

El entrenador también destacó el trabajo del juvenil Kevin Angulo, quien ha asumido responsabilidades ofensivas pese a su corta edad.

“Lo que viene haciendo Kevin Angulo es de admirar. Es un chico de 17 años teniendo la responsabilidad de un equipo tan grande como América, la asume y hace cosas muy buenas, pero ese no es el derecho de las cosas”, explicó.



