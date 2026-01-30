Arthur Hanlon regresa a Colombia: el piano como un viaje emocional que rompe fronteras

El pianista, compositor y arreglista Arthur Hanlon, una de las figuras más influyentes de la música instrumental latina, regresará a Colombia el próximo 5 de marzo con un concierto íntimo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, como parte de la gira de su álbum 2 Manos 1 Mundo. Será una noche pensada para vivir la música desde la emoción, la cercanía y la conexión cultural que el artista ha construido durante años con el público colombiano.

Reconocido por convertir el piano en una voz capaz de narrar emociones, Hanlon llegará a Bogotá con su emblemático piano azul y un formato que permite vivir de cerca su virtuosismo y sensibilidad artística. No es un dato menor que sea el único pianista en la historia de la música latina en alcanzar el primer lugar en las listas latinas de Billboard, un logro que respalda una carrera marcada por la exploración sonora y el diálogo entre culturas.

En conversación con este medio, Hanlon explicó que 2 Manos 1 Mundo nació en un momento profundamente personal. “Este álbum empezó como un proyecto súper artístico y súper personal. Yo venía de terminar dos especiales para HBO y sentía la necesidad de grabar un disco de canciones inéditas, con colaboraciones reales”, contó. La idea tomó forma tras un encuentro con Carlos Vives, que derivó en una reflexión sobre los territorios y los ríos que conectan la música. “Carlos hablaba del río Magdalena, de la cumbia, y yo pensaba en el Mississippi, en el blues. Ahí pensé: ¿qué tal si hago colaboraciones orgánicas con artistas de distintas partes del mundo?”.

Colombia se convirtió en una pieza clave dentro de ese universo creativo. Para Hanlon, el país representa una riqueza sonora atravesada por contrastes. “Cali es diferente a Bogotá, Bogotá es distinta a Medellín. Carlos es icónico, Goyo representa una fuerza muy específica del Pacífico y Manuel Medrano, trae ese R&B latino tan vivo. Todo eso me fascina de Colombia”, afirmó.

El piano, según el artista, tiene una capacidad natural para adaptarse a distintos ritmos y geografías, algo que conecta directamente con su historia personal. “Yo crecí en Detroit tocando blues en clubes desde muy joven, improvisando toda la noche. Ese es mi lenguaje natural. Para mí, el piano es más fácil que hablar”, aseguró. Aunque reconoce la importancia de la letra en la música popular, su apuesta ha sido comunicar sin palabras. “Mi reto es que la emoción viaje directamente de mi alma a la tuya. El piano no es solo un instrumento, es un vehículo, un catalizador”.

Esa búsqueda de conexión se potencia en vivo. Hanlon anticipa que el concierto en Bogotá será una experiencia cargada de sorpresas, con banda completa, elementos visuales y artistas invitados. “Para mí es muy importante conectar con la gente y crear una experiencia visceral”, explicó. La dimensión visual también hace parte esencial de su proceso creativo. “Yo compongo en colores. La tristeza es azul, la pasión es roja. Siempre pienso en colores y emociones. Mi música es un matrimonio perfecto entre sonido e imagen”.

El pianista destacó además la sensibilidad del público colombiano. “El público aquí es abierto, sabe de música, entiende distintos estilos. La conexión con 2 Manos 1 Mundo en Colombia es enorme, sobre todo por los lazos que tengo con artistas como Carlos Vives, Goyo y Manuel Medrano”, señaló. Justamente su colaboración con Goyo le permitió profundizar en las raíces afro y encontrar afinidades inesperadas. “Yo hablaba de Detroit y ella del Pacífico, y aunque parece lejano, tenemos muchísimas cosas en común. Por eso la conexión musical es tan fuerte”.

Después de trabajar con artistas de distintas partes del mundo, Hanlon afirma que el aprendizaje es constante. “Todos los días aprendo más. Lo más importante que he aprendido es la química entre artistas. Cuando hay química, aparece la magia, y cuando no, la gente lo nota”. Para él, el mayor reto de la música instrumental es lograr una comunicación directa con quien escucha. “No se trata de tocar rápido o impresionar. Mi reto es transportarte a otro lugar, a otro momento de tu vida”.

Finalmente, Arthur Hanlon extendió una invitación directa al público colombiano para vivir esta experiencia en vivo. "Los invito este 5 de marzo al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, un teatro icónico, íntimo y con un sonido impecable. Vengan a viajar conmigo a través del piano".