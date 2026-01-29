Ska Punkie Reggae Parties 2026: Bogotá activa un circuito clave para la música independiente

Bogotá se alista para recibir Ska Punkie Reggae Parties 2026, un circuito musical que reunirá durante seis fechas a destacadas bandas de ska, punk y reggae, junto a nuevas propuestas de la escena independiente local y nacional. El proyecto se consolida como una de las apuestas culturales más sólidas del primer semestre del año en la capital.

El circuito se desarrollará entre el 31 de enero y el 28 de marzo de 2026, en alianza con tres espacios clave de la música alternativa en Chapinero: Boro Room, Latino Power y Relevent Music Hall, escenarios reconocidos por su compromiso con el sonido independiente y la cultura underground.

Un proyecto nacido desde la escena

El Ska Punkie Reggae Parties 2026 es una iniciativa liderada por El Punto Ska, agrupación ganadora de la Beca LEP Rutas Culturales 24/7 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Además de su trayectoria artística, el colectivo cuenta con una amplia experiencia como productor cultural, siendo responsable de festivales como Ska Para Todos Fest y El Concierskazo Fest, cuya próxima edición se realizará el 1 de marzo de 2026 en el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

El circuito nació a partir de una convocatoria abierta, impulsada de manera independiente, con el objetivo de escuchar a la escena, conocer nuevos proyectos y ampliar el diálogo entre artistas de Bogotá y otras regiones del país. En total, se postularon 58 proyectos, de los cuales 20 artistas fueron seleccionados mediante un proceso de evaluación transparente. A ellos se suman cuatro artistas invitados, que participarán en la fecha especial Vol. 3.

Carteles por fecha del Ska Punkie Reggae Parties 2026

Cada jornada contará con un cartel diverso compuesto por una banda de ska, una de reggae, una de punk y un DJ, promoviendo el cruce de públicos, la circulación real de los proyectos y el fortalecimiento de la comunidad musical alternativa.

Vol. 1 – 31 de enero | Boro RoomLEY SKA (Ska) · ASAMBLEA FEELING ROOTS (Reggae) · LOS SORDOS (Punk) · MR TOSH (DJ)

Vol. 2 – 14 de febrero | Latino PowerBIG BEATERS (Ska) · LOS MAKONNEN (Reggae) · DOSIIS (Punk) · DIEGO 25 (DJ)

Vol. 3 – 21 de febrero | Boro RoomEL PUNTO SKA (Ska) · ALTO GRADO (Reggae) · CHITE (Punk) · FAT BASTARD (DJ)

Vol. 4 – 28 de marzo | Relevent Music HallATRAPAMOSKAS (Ska) · LOS CANDELARIANS (Reggae) · LOS HIGHROS (Punk) · MATJAHMAN (DJ)

Vol. 5 – 14 de marzo | Latino PowerLA FARSA (Ska) · JUAN CAMACHO & LA ROOTS STOP (Reggae) · KAOZ KAPITAL (Punk) · LA CALANDRIA (DJ)

Vol. 6 – 21 de marzo | Relevent Music HallDAMA JUANA (Ska) · FAUSTO MORENO (Reggae) · LOST TAKE (Punk) · ZETA PE (DJ)

Estas alianzas con los venues buscan garantizar condiciones técnicas adecuadas, buen sonido, organización profesional y una experiencia respetuosa, tanto para artistas como para el público.

Desde su concepción, el Ska Punkie Reggae Parties se plantea como un espacio respetuoso y libre de cualquier forma de discriminación, en coherencia con la historia del ska, el punk y el reggae como músicas de resistencia, encuentro y comunidad.

Pablo Marroquín, productor general del circuito e integrante de El Punto Ska, explica:

“Este circuito nace desde la experiencia real de estar en la escena: tocar, producir, girar y entender lo difícil que es sostener un proyecto independiente. Hoy más que nunca necesitamos comunidad, apoyo mutuo y espacios donde la diferencia sume”.

Con seis fechas, más de 20 proyectos en tarima y más de 100 músicos participantes, el Ska Punkie Reggae Parties 2026 se perfila como uno de los circuitos musicales independientes más importantes del primer semestre en Bogotá, reafirmando que la escena alternativa sigue viva, organizada y en constante crecimiento.