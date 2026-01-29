Nicki Minaj aparece tomada de la mano de Donald Trump, reafirmando su apoyo y declarándose como su “fan número uno”

Nicki Minaj, nacida el 8 de diciembre de 1982 en Trinidad y Tobago y criada en Nueva York, es ampliamente reconocida por Billboard como la mejor rapera de todos los tiempos.Su trayectoria despegó a finales de los años 2000 gracias a su mentor Lil Wayne, y desde el lanzamiento de su álbum debut Pink Friday en 2010, ha revolucionado la industria con su versatilidad lírica y sus icónicos alter-egos.

En sus últimas apariciones públicas ha cambiado su forma de ser vista por muchos, esto por entrar al mundo político. La última de ellas fue en el lanzamiento de las “Cuentas Trump”, una iniciativa diseñada por el gobierno de Donald Trump, con el fin de abrir cuentas de inversión para niños nacidos en Estados Unidos entre 2025 y 2028.

Allí el presidente elogió a la artista por su carrera mientras que ella declaró su apoyo incondicional su gobierno, a pesar de las críticas. “Probablemente soy el fan número 1 del presidente, y eso no va a cambiar (...) El odio, o lo que la gente tiene que decir, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos va a motivar a todos a apoyarlo más”.

Añadiendo:“No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo (...) Tiene mucha fuerza detrás de él, y Dios lo está protegiendo”, lo que la consolida no solo como una figura relevante en la música, sino también como una celebridad activa en la arena política estadounidense.

Otras de las apariciones de Minaj, se dio en las Naciones Unidas en la que habló sobre la violencia religiosa en extranjero, también lo elogió por su administración cuando subió al escenario con Erika Kirk para cerrar el evento anual AmericaFest de Turning Point USA el 21 de diciembre.

“Tengo el máximo respeto y admiración por nuestro presidente”, le dijo a Kirk. “No sé si siquiera sabe esto, pero ha dado esperanza a tanta gente”.

¿Qué otras celebridades apoyan el gobierno de Donald Trump?

El apoyo de celebridades al gobierno de Donald Trump ha sido notable tanto en el mundo del espectáculo como en el sector tecnológico y deportivo. Figuras icónicas de Hollywood como Sylvester Stallone, Mel Gibson y Jon Voight han sido aliados públicos constantes.

En el ámbito de la música, artistas como Kid Rock, Kanye West (Ye) y en el sector tecnológico cuenta con el apoyo fundamental de Elon Musk, quien se ha convertido en una figura clave de la administración, mientras que en el deporte destacan nombres como Dana White(UFC), el boxeador Mike Tyson y el exluchador Hulk Hogan.