“La música me salvó la vida”: el documental que muestra la reinvención artística de Paris Hilton llega a Colombia

ICONO INFINITO: UNA MEMORIA VISUAL, el nuevo documental protagonizado por Paris Hilton, llega a las salas de cine en Colombia el próximo 29 de enero, un día antes de su lanzamiento mundial. La película retoma el camino abierto por This Is Paris y se centra en un eje íntimo y poco explorado de su historia: cómo la música se convirtió en una herramienta de supervivencia, sanación y reapropiación personal.

Tras el impacto de This Is Paris (2020), que superó los 80 millones de visualizaciones y contribuyó a impulsar cambios legislativos en Estados Unidos contra los abusos en centros juveniles, ICONO INFINITO: UNA MEMORIA VISUAL avanza un paso más. El documental sigue a Hilton en su regreso a la música en 2024, culminando con su primer concierto completo en el Hollywood Palladium, un momento que funciona tanto como regreso artístico como acto de reclamación de su narrativa.

Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el filme se construye como una “memoria visual” que entrelaza décadas de archivos personales, videos caseros inéditos, material de observación directa y entrevistas íntimas con presentaciones musicales en vivo. A lo largo del relato, Hilton revisita su infancia, su adolescencia en la escena nocturna, el escrutinio mediático de principios de la década del 2000 y la forma en que la música operó como refugio frente al trauma y la exposición pública.

“La música me salvó la vida”, afirma Hilton en el documental, una frase que se convierte en el eje narrativo de la película. Lejos de presentar la música como evasión, Icono Infinito la muestra como un espacio de pertenencia y libertad creativa, y como el lenguaje a través del cual Hilton logra reconstruir su identidad más allá del personaje que los medios ayudaron a consolidar.

La película también dialoga con debates contemporáneos sobre salud mental, misoginia mediática y cultura pop, revisitando una época marcada por el tratamiento hostil hacia mujeres jóvenes y famosas. En este contexto, propone una lectura crítica del pasado y una reivindicación del presente, en el que Hilton se posiciona como artista, empresaria y autora de su propia historia.

ICONO INFINITO: MEMORIA VISUAL incluye apariciones de Nicole Richie, Sia y Meghan Trainor, y acompaña el lanzamiento del álbum Infinite Icon, que debutó en el primer lugar del listado Billboard Top Current Pop Album Sales. En Colombia, la película es distribuida por Labodigital Colombia y tendrá su estreno exclusivo, el 29 de enero, en salas de cine del país