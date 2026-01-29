CORE Medellín: cuando la música electrónica se convierte en cultura, comunidad y legado

En su tercera edición en Colombia, CORE Medellín reafirma su papel como una presencia cultural sólida y de largo aliento en Latinoamérica. Más que un evento puntual, CORE se consolida como una plataforma guiada por la cultura, profundamente enraizada en la escena electrónica colombiana y conectada de manera genuina con las comunidades locales.

Bajo el sello de Tomorrowland, CORE encontró en Medellín su base natural en la región: una ciudad creativa, vibrante y con una relación histórica con la música electrónica. Desde aquí, el concepto fortalece su relevancia en Colombia y continúa expandiendo su vínculo con audiencias de ciudades clave como Bogotá, priorizando la construcción de comunidad y la credibilidad cultural por encima del hype masivo.

CORE se posiciona como una plataforma confiable para el house y el techno alternativo, con una curaduría artística cuidadosamente pensada y un storytelling inmersivo que conecta sonido, entorno y experiencia. Cada edición está diseñada para generar vínculos duraderos con su audiencia y con el territorio que la recibe, apostando por una relación sostenida en el tiempo.

Este compromiso va más allá de la música. En línea con esta visión, la Tomorrowland Foundation anunció una nueva colaboración a largo plazo con 4Eskuela, una organización no gubernamental independiente que durante más de dos décadas ha generado impacto social positivo en niños y jóvenes de Medellín.

Fundada a comienzos de los años 2000 por integrantes del colectivo Crew Peligrosos, 4Eskuela nació desde la convicción del poder transformador de la cultura. A través de disciplinas como el DJing, el MCing, el breakdance, el graffiti y el freestyle, la organización brinda herramientas creativas que fortalecen la resiliencia, la expresión y el sentido de pertenencia en nuevas generaciones.

Gracias a esta alianza, 4Eskuela podrá ampliar sus programas y llegar a más niños y jóvenes, fortaleciendo una relación que también es territorial: Medellín es tanto la casa de 4Eskuela como la ciudad donde se celebra CORE Medellín. Como parte de esta unión, la organización creó un mural de graffiti inspirado en los valores de Tomorrowland —LIVE. LOVE. UNITE.—, reafirmando el arte urbano como una herramienta de expresión positiva y orgullo comunitario.

La colaboración será celebrada oficialmente el jueves 19 de febrero a las 5:00 p. m. en la sede de 4Eskuela, con un encuentro que reunirá a niños, jóvenes, mentores y representantes de ambas organizaciones.

Programa del evento – Jueves 19 de febrero

5:00 p. m. – Recepción y bienvenida

5:15 p. m. a 6:00 p. m. – Showcase 4Eskuela

6:00 p. m. – Visita al mural

7:00 p. m. – Inicio de clases nocturnas

9:00 p. m. – Cierre del evento

Con esta alianza, CORE Medellín y la Tomorrowland Foundation refuerzan una visión compartida: construir cultura con raíces profundas, respeto por el entorno y un compromiso real con las comunidades locales.

Line-up por días

Viernes 20 de febrero

ALYCIA BEZGO • ARTBAT • BENWAL • CUROL • DOM DOLLA • FKA.M4A • INTERPLANETARY CRIMINAL • NIEBLA • OSCAR & THE WOLF • PATRICK MASON • VTSS

Sábado 21 de febrero • CAMI VASQUEZ • DINO LENNY • EMILIJA • INDIRA PAGANOTTO • JORIS VOORN B2B YOTTO • JULYA KARMA • KOBOSIL • MIND AGAINST • NOVAH • PRADA2000 • SUSOBRINO