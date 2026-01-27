Madre de Yeison Jiménez reveló el detalle que la incomodó del homenaje póstumo a su hijo

A poco más de dos semanas del fallecimiento de Yeison Jiménez, su madre, Luz Mery Galeano, concedió su primera entrevista a un medio de comunicación. La conversación tuvo lugar en el programa Día a Día de Caracol Televisión, donde habló abiertamente sobre la pérdida de su hijo, el duelo que enfrenta y algunos episodios que se vivieron tras su partida.

Durante el diálogo, Galeano también se refirió al homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá, un evento pensado para que los seguidores del artista pudieran despedirse y rendirle tributo. Aunque reconoció que el acto tuvo momentos emotivos y respetuosos, aseguró que no toda la experiencia fue positiva para su familia.

Según explicó, la jornada inicial transcurrió en un ambiente de recogimiento y afecto. Para ella, la actitud del público fue ejemplar y estuvo marcada por el respeto y el cariño hacia la memoria del cantante. “Se sentía el amor de la gente”, comentó, destacando la forma en la que los asistentes acompañaron ese primer momento.

Sin embargo, el desarrollo de las actividades posteriores cambió el tono del homenaje. Galeano señaló que la segunda parte del evento se salió de control y terminó generando incomodidad. De acuerdo con su relato, algunas personas llevaron equipos de sonido, consumieron alcohol dentro y fuera del recinto y transformaron lo que debía ser un espacio de recuerdo en una situación caótica.

La madre del artista explicó que la intención siempre fue permitir que los seguidores compartieran un último encuentro simbólico con su ídolo, pero reconoció que el desorden empañó ese propósito. La situación fue tan difícil que incluso consideró hacer un llamado público para pedir respeto y recordar que no se trataba de una celebración, sino de un homenaje.

Finalmente, Galeano confesó que, en medio del dolor y la confusión del momento, no supo cómo actuar ante lo ocurrido. Su testimonio refleja no solo el impacto de la pérdida, sino también la complejidad emocional de enfrentar actos masivos de despedida cuando el duelo aún está abierto.