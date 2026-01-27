‘Las Cazadoras K-Pop’: el musical que mezcla fantasía, K-pop y adrenalina llega a Colombia

El fenómeno del K-pop aterriza en los escenarios colombianos. Tras conquistar teatros en América Latina y agotar funciones en varios países, el musical “Las Cazadoras K-Pop” llega a Cali y Bogotá con un espectáculo que fusiona música en vivo, fantasía, acción y un poderoso mensaje de empoderamiento femenino.

El show se presentará el 28 de febrero en el Teatro Calima de Cali y el 1 de marzo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, prometiendo una experiencia inmersiva que combina canto, baile, acrobacias y efectos especiales de alto nivel.

Un musical inspirado en el universo del K-pop y la fantasía

Inspirado en la exitosa película “Las Guerreras K-Pop”, este musical propone una historia cargada de adrenalina y emoción. La trama sigue a tres heroínas que, a través de la música y el trabajo en equipo, deben enfrentarse a fuerzas sobrenaturales que amenazan su mundo.

Lejos de ser un espectáculo convencional, “Las Cazadoras K-Pop” apuesta por una narrativa dinámica, con combates coreografiados, giros dramáticos y un despliegue visual que mantiene al público conectado desde el primer minuto.

Tres protagonistas que lideran la batalla sobre el escenario

El corazón del show está en sus protagonistas:

Remi , interpretada por Andrea Aguirre

, interpretada por Cloe , interpretada por Shania Lazo

, interpretada por Mara, interpretada por Kenny Pérez

Las tres artistas destacan por sus potentes voces en vivo, coreografías de alto impacto y una interpretación que resalta valores como la amistad, la valentía y la fuerza femenina. A lo largo del espectáculo, se enfrentan a criaturas demoníacas en un universo visual cargado de luces, magia y energía K-pop.

A ellas se suma la participación de los Saja Boys, quienes aportan una dosis extra de intensidad, estilo y magnetismo, elevando el ritmo del show y consolidando un elenco de nivel internacional.

Hits del K-pop, acrobacias y un mensaje de empoderamiento

El musical incluye un repertorio con reconocidos éxitos del K-pop, interpretados tanto en inglés como en español, lo que lo convierte en un homenaje accesible a una de las culturas musicales más influyentes del mundo.

Más allá del espectáculo musical, la obra transmite un mensaje claro: creer en uno mismo, enfrentar los miedos y luchar por los sueños. Cada escena combina emoción, ritmo y una puesta en escena diseñada para generar un fuerte impacto emocional en el público.

Entre los elementos más destacados del show se encuentran:

Efectos especiales de última tecnología

Saltos mortales y acrobacias coreografiadas

Vestuarios futuristas inspirados en la estética K-pop

Una escenografía inmersiva que transforma el teatro en un universo fantástico

Con una propuesta que combina acción, música, fantasía y un mensaje inspirador, “Las Cazadoras K-Pop” se posiciona como uno de los espectáculos musicales más llamativos del año en Colombia. Dirigido a públicos de todas las edades, el show promete una experiencia inolvidable tanto para fans del K-pop como para amantes del teatro musical y las producciones de gran formato.