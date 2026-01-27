Concierto de My Chemical Romance en Colombia cambia de fecha: lo que deben saber los fans

El esperado debut de My Chemical Romance en Colombia sufrió un cambio. La banda estadounidense anunció la reprogramación de su concierto en Bogotá, que marcaría el inicio de la gira latinoamericana Long Live The Black Parade Tour, generando inquietud entre miles de fanáticos que ya tenían sus entradas y planes de viaje listos.

¿Por qué My Chemical Romance aplazó su concierto en Bogotá?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, My Chemical Romance confirmó que, por razones ajenas a la banda, la promotora o el recinto, se tomó la decisión de posponer la fecha originalmente prevista para el 22 de enero de 2026.

En el mensaje, la agrupación liderada por Gerard Way expresó su pesar por los inconvenientes ocasionados y reiteró su compromiso con el público colombiano, asegurando que el show sí se realizará.

Nueva fecha del concierto de My Chemical Romance en Colombia

El concierto fue reprogramado para el martes 10 de febrero de 2026, manteniendo intacta la producción del evento y la participación de The Hives como banda telonera, tal como estaba previsto desde el anuncio inicial de la gira.

Bogotá seguirá siendo la ciudad encargada de abrir el tramo latinoamericano del tour, el primero que la banda realiza en la región desde 2008 y, además, la primera visita oficial de My Chemical Romance a Colombia.

Un regreso histórico con The Black Parade

La gira Long Live The Black Parade Tour ha sido concebida como un homenaje integral al álbum The Black Parade (2006), considerado el trabajo más emblemático de My Chemical Romance. En los conciertos, la banda interpreta el disco completo, junto a clásicos como:

Welcome to the Black Parade

Teenagers

Famous Last Words

El tour representa uno de los regresos más esperados del rock alternativo de los 2000 y ha generado alta expectativa en Colombia, donde el movimiento emo mantiene una base de seguidores sólida y activa.