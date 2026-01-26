Zion es arrestado por conducir en estado de embriaguez: triplicaba el límite legal de alcohol

La noche del domingo 25 de enero de 2026, un trayecto que parecía rutinario terminó con el arresto de Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol en el municipio de Río Grande, Puerto Rico. El hecho generó impacto tanto en la industria del entretenimiento como entre los seguidores del artista urbano.

De acuerdo con información suministrada por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el cantante de 44 años, residente en el municipio de Carolina, se movilizaba en una guagua Dodge RAM 1500 negra, modelo 2023, cuando fue detenido por agentes del precinto de Río Grande como parte de una intervención preventiva.

Durante el procedimiento, las autoridades le practicaron la prueba reglamentaria de alcohol por aliento, cuyos resultados evidenciaron una concentración de 0.27 %, una cifra considerablemente superior al límite permitido por la ley en Puerto Rico, que establece un máximo de 0.08 % para conductores mayores de 21 años. En términos legales, el nivel registrado triplicaba el umbral permitido, lo que representaba un riesgo significativo para la seguridad vial.

El incidente reavivó la atención sobre antecedentes previos del artista relacionados con situaciones similares. En marzo de 2019, Zion fue detenido en Miami, Florida, luego de ser interceptado por una patrulla de tránsito mientras conducía un BMW negro a 70 millas por hora en una zona con límite de 40. En aquella ocasión, tras someterse a dos pruebas de aliento, registró un 0.08 %, el límite exacto para una infracción en ese estado.

Tras ese episodio, el intérprete de “Zun Da Da” ofreció una disculpa pública a través del programa El Gordo y la Flaca, en la que calificó lo ocurrido como un “error humano”, explicando que había consumido algunas copas de vino antes de salir a buscar comida.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el caso reciente derivará en cargos adicionales o sanciones específicas, mientras el hecho continúa generando debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.