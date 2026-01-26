Talento colombiano llega a Clermont-Ferrand de la mano de BOGOSHORTS

Del 30 de enero al 7 de febrero de 2026, se celebrará la 48ª edición del Clermont-Ferrand Short Film Festival, el evento cinematográfico especializado en cortometrajes más importante a nivel mundial y el segundo de mayor impacto en Francia, después del Festival de Cannes. En este escenario clave para la industria audiovisual, el Universo BOGOSHORTS tendrá una destacada participación con proyectos, actividades de mercado y una amplia representación del talento colombiano y latinoamericano.

Uno de los hitos principales será la participación del proyecto colombiano Los afectos, dirigido por Paola Ochoa Betancurth y producido por Juan Sebastián Sarmiento Bazzani, en Talents Connexion, componente del Marché du Film Court enfocado en el fortalecimiento de proyectos en desarrollo. El equipo recibirá mentorías personalizadas, formación en pitch, espacios de conexión y un pitch público ante productores y profesionales de la industria internacional. Esta selección fue posible gracias al fast track obtenido en el 9° BFM – BOGOSHORTS Film Market, realizado en el marco del 23° BOGOSHORTS, con el apoyo de la Embajada de Francia en Colombia y los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Con esta, será la quinta vez que un proyecto colombiano en desarrollo accede a Clermont-Ferrand a través del fast track del BFM, sumándose a títulos como Espantapájaros, Un día de mayo, Los subtítulos y Paloquemao.

En paralelo, BOGOSHORTS Film Agency presentará en el mercado su line up de novedades 2026/2027, con seis nuevos cortometrajes latinoamericanos que inician su ruta de distribución internacional, además de un catálogo que supera los 300 títulos. La agencia también realizará, junto a Proimágenes Colombia, un evento de networking titulado “Sweet Colombian Morning”, un Meet & Greet en el stand de Colombia (G2), diseñado para fortalecer vínculos con festivales, distribuidores e instituciones internacionales.

La presencia colombiana también se verá reflejada en las secciones oficiales del festival. El cortometraje Una vez en un cuerpo, de María Cristina Pérez, competirá en la Competencia Internacional, mientras que UM, del director colombiano radicado en Francia Nieto, hará parte de la Competencia LABO. Asimismo, el cortometraje Leidi, de Simón Mesa Soto, ganador de la Palma de Oro en Cannes, será proyectado en una sección retrospectiva.

En total, 17 cortometrajes que han pasado por BOGOSHORTS integran la programación de Clermont-Ferrand 2026, reafirmando el papel del festival bogotano como una plataforma clave para la circulación internacional del formato corto.

Con 23 años de trayectoria, BOGOSHORTS continúa fortaleciendo las conexiones globales del cortometraje colombiano y latinoamericano, consolidando a Bogotá Short Film Festival como el evento más importante del sector en América Latina, cuya 24ª edición se realizará del 1 al 8 de diciembre de 2026 en Bogotá.