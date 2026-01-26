Portugal. The Man confirma show en Bogotá: fecha, lugar y boletería

Bogotá se prepara para vivir una noche especial con la llegada de Portugal. The Man, una de las bandas más influyentes del rock alternativo e indie de la última década, que se presentará el próximo 7 de mayo en el Royal Center. El concierto promete un formato íntimo, pensado para reconectar con un público fiel que ha crecido junto a su música.

Originarios de Alaska, Portugal. The Man fue fundada por John Gourley y Zach Carothers, y desde sus inicios ha construido una identidad artística marcada por la exploración sonora, el vínculo con el territorio y una fuerte conciencia social. En su etapa más reciente, el proyecto gira principalmente alrededor de John Gourley y Zoe Manville, manteniendo viva una propuesta que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

Un recorrido por el indie que marcó a toda una generación

Con ocho discos publicados, Portugal. The Man se consolidó como un referente del indie rock contemporáneo, fusionando guitarras, psicodelia, pop experimental y una propuesta visual que trasciende lo musical. Su discografía se ha convertido en el soundtrack de toda una generación que encontró en la banda un punto de encuentro entre lo alternativo y lo popular.

En el Royal Center, el público bogotano podrá disfrutar en vivo de canciones emblemáticas como “Feel It Still”, “So Young”, “Live In The Moment”, “Modern Jesus” y “Glide”, entre otros temas que siguen sonando con fuerza en playlists y escenarios alrededor del mundo.

SHISH: libertad creativa y madurez artística

El show también conecta con la etapa más reciente del grupo, reflejada en SHISH, su décimo álbum de estudio. Esta obra reafirma la libertad artística de Portugal. The Man y su mirada consciente frente al mundo, apostando por un sonido más íntimo sin abandonar la exploración constante que ha definido su carrera.

Venta de boletería: fechas y detalles

La boletería para el concierto de Portugal. The Man en Bogotá estará disponible a través de Tuboletta, con el siguiente cronograma:

Preventa Artista

Desde el 27 de enero – 10:00 a.m.🗓 Hasta el 29 de enero – 9:59 a.m.

Preventa Spotify

Desde el 29 de enero – 10:00 a.m.🗓 Hasta el 30 de enero – 9:59 a.m.

Público general

Desde el 30 de enero – 10:00 a.m.