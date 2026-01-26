Dorado Noche: Número ganador del sorteo realizado el domingo 25 de enero del 2026

El Dorado Noche es una de las modalidades más populares del juego de azar en Colombia. Pertenece a la familia de loterías conocidas como “El Dorado” y se juega todos los días, lo que lo convierte en una opción muy frecuente para quienes participan de manera habitual en este tipo de sorteos. Su principal atractivo es que ofrece resultados rápidos y una mecánica sencilla, basada en la elección de un número de cuatro cifras.

Número ganador del Dorado Noche jugado el 25 de enero del 2026

Número ganador: 2837

La quinta: 6

En el Dorado Noche, el jugador apuesta por un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999). El objetivo es acertar ese número con el que sale en el sorteo nocturno. Dependiendo de cómo coincidan las cifras —en orden exacto, en cualquier orden o parcialmente— se obtienen diferentes tipos de premios. Esto permite que no solo se gane con el número completo, sino también con combinaciones más cortas.

El sorteo del Dorado Noche se realiza generalmente en horas de la noche, de ahí su nombre. Está vinculado a los resultados de loterías oficiales y es administrado por operadores autorizados. La transparencia del proceso se basa en que el número ganador proviene de sorteos públicos y regulados, lo que le da legitimidad y confianza al jugador.

Existen varias modalidades dentro del Dorado Noche: Directo: se gana si el número apostado coincide exactamente con el número ganador. Combinado: se gana si los cuatro números coinciden, sin importar el orden. Patas: se gana si coinciden las dos o tres últimas cifras.Cada tipo de apuesta tiene un valor distinto y también un premio proporcional al riesgo asumido.

En resumen, el Dorado Noche es un juego rápido, simple y muy accesible, que se basa en la elección de un número de cuatro cifras y en la posibilidad de ganar tanto por acierto total como parcial. Su popularidad radica en la frecuencia diaria del sorteo y en que permite jugar con montos pequeños, lo que lo convierte en una opción común dentro de la cultura de las loterías en Colombia.