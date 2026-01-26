¿Cuánto sabes sobre Julia Roberts?

Julia Roberts, la eterna Novia de Estados Unidos, sigue siendo dueña de una de las sonrisas más legendarias del cine y mantiene intacto ese encanto especial que la hace única. Foto: Julia Roberts INSTAGRAM.

Julia Roberts, la eterna Novia de Estados Unidos, sigue siendo dueña de una de las sonrisas más legendarias del cine y mantiene intacto ese encanto especial que la hace única.

Hace más de tres décadas se convirtió en un ícono de la moda con su personaje en Pretty Woman, película que la catapultó hacia una carrera exitosa en Hollywood y con la que conquistó la comedia romántica.

Desde entonces, la actriz se ha ganado el adjetivo de icónica, no sólo por sus logros o su famoso sentido de la moda, sino por el ejemplo que encarna de mujer exitosa.

Su labor como filántropa incluye el apoyo a la organización UNICEF, y su participación en la campaña Chime for Change promovida por Kering y Gucci junto a otras celebridades, buscando el empoderamiento femenino.

Pon a prueba tus conocimientos sobre la vida y la trayectoria de uno de los rostros más conocidos de Hollywood.

1. ¿Cuál es el segundo nombre de Julia Roberts?

a) Fiona

b) Fanny

c) Frances

2. Nació el 28 de octubre de 1967 en:

a) Atlanta, Georgia

b) Smyrna, Georgia

c) Savannah, Georgia

3. ¿En qué año se estrenó Pretty Woman, la película que la lanzó a la fama internacional?

a) 1988

b) 1990

c) 1992

4. ¿Qué papel interpreta en Erin Brockovich, por el que obtuvo el Óscar a Mejor Actriz?

a) Una abogada corporativa

b) Una periodista

c) Una activista medioambiental

5. ¿Cuál de estas películas de Julia Roberts es una comedia romántica?

a) Closer

b) Notting Hill

c) August: Osage County

6. ¿Cuál de estas películas NO está protagonizada por Julia Roberts?

a) Gravity

b) The Pelican Brief

c) Eat Pray Love

7. ¿Qué personaje interpreta en la saga Ocean’s?

a) Una detective

b) Una estafadora internacional

c) La exesposa de Danny Ocean

8. ¿Qué película marcó su regreso al drama familiar en 2013?

a) August: Osage County

b) Closer

c) Duplicity

9. ¿En qué categoría fue nominada al Óscar por la película Steel Magnolias?

a) Mejor Actriz de Reparto

b) Mejor Actriz

c) Mejor Guion

10. ¿Qué premio cinematográfico ha ganado además del Óscar?

a) BAFTA

b) Globo de Oro

c) Palma de Oro

11. ¿En qué película interpreta a una profesora universitaria?

a) Mirror Mirror

b) Closer

c) Mona Lisa Smile

12. ¿Cuántas veces ha sido nominada al Óscar?

a) 2

b) 3

c) 4

RESPUESTAS

1 a / 2 b / 3 b / 4 c / 5 b / 6 a / 7 c / 8 a / 9 a / 10 b / 11 c / 12 c

ACIERTOS:

1-4 Principiante: Nos has decepcionado, aunque esperamos que hayas aprendido datos interesantes sobre su vida y trayectoria.

5-8 Intermedio: ¡Felicidades! Tal vez no sea tu actriz favorita, pero obtuviste un buen resultado en este quiz.

9-12 Avanzado: Debes sentirte muy feliz con este resultado, lo cual amerita un maratón de películas de Julia Roberts.