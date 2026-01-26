Asistente a concierto de Bad Bunny denuncia que un hombre orinó sobre ella durante el evento

Captura de pantalla tomada de redes sociales y Los mejores momentos de la primera noche de Bad Bunny en Medellin 2026. (Foto: Cortesía Dioamargarcía1) (Diomargarcía1)

Este fin de semana, Bad Bunny se presentó en Medellín con dos conciertos que reunieron a miles de fanáticos en torno a la música urbana, en lo que fue una celebración del género y del impacto del artista puertorriqueño en el país. Sin embargo, una denuncia hecha en redes sociales terminó empañando la experiencia para algunos asistentes.

A través de TikTok y otras plataformas, una mujer identificada como Nita relató un incómodo y repudiable momento ocurrido en medio del espectáculo. Según su testimonio, mientras sonaba la canción “Debí tirar más fotos” y ella grababa un video, sintió de manera repentina que le cayó un líquido en la cabeza y los brazos.

“De la nada me cayó un montón de agua en la cabeza y los brazos. Miré hacia atrás y había mucha gente peleando. Dejé de grabar y ahí me di cuenta de que lo que nos cayó no era agua”, contó la joven.

De acuerdo con su relato, un hombre ubicado en una zona superior del lugar habría orinado sobre varios asistentes. Nita aseguró que su tía presenció el momento y que incluso otra persona habría recibido la mayor parte del líquido. Al percatarse de la situación, algunos asistentes comenzaron a insultar al presunto responsable, quien, según la denuncia, se escondió entre la multitud.

El hecho generó indignación entre los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron su rechazo y exigieron mayor control y seguridad en este tipo de eventos masivos. La molestia fue palpable en los comentarios, donde se cuestionó el comportamiento del agresor y se pidió respeto por los espacios de disfrute colectivo.

Hasta el momento, no se ha pronunciado la organización del evento ni las autoridades frente a lo ocurrido.