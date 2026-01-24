La mirada detrás del talento: así trabaja Lamberto Sánchez en la industria musical

La carrera de Lamberto Sánchez se ha construido desde una combinación poco habitual en la industria musical actual: una comprensión profunda del proceso creativo del artista y una visión estratégica del negocio a largo plazo. Actualmente, forma parte del equipo de peermusic Spain como A&R Manager, posición desde la cual ha impulsado proyectos editoriales y creativos con impacto real en distintos mercados internacionales.

Su labor dentro de la compañía ha sido determinante en la firma y desarrollo de compositores y artistas cuyas trayectorias ya suman discos de oro y platino, así como nominaciones al Latin Grammy. Entre estos hitos destaca el Disco de Oro obtenido en 2025 por “Haz lo que quieras conmigo” de Walls, canción escrita por Lalo GV, artista al que Sánchez representa como mánager y con quien ha construido un recorrido que incluye un disco de platino, dos discos de oro y dos nominaciones al Latin Grammy en 2023.

Más allá de los premios, el nombre de Lamberto Sánchez se repite en los procesos creativos que hoy están definiendo una nueva etapa para la música española y latina. Artistas y compositores como Camilla Dunhill han reconocido públicamente su papel dentro de estos desarrollos, destacando su acompañamiento estratégico y su criterio artístico dentro del ecosistema de peermusic.

Desde su rol en A&R, ha liderado la firma y el trabajo creativo con perfiles como Vladi Cachai, Kilroi, El Chojin, RYO y Lalo GV, además de coordinar writing camps y sesiones internacionales junto a publishers, sellos y managers de alcance global. Estas iniciativas han contado con la participación de compañías como Sony Music, Warner Music, Universal, BMG, HYBE, Concord, Dale Play, Sugar Music, Big Machine e Hipgnosis, fortaleciendo redes de colaboración que impulsan la circulación internacional del talento.

Su proyección también se extiende al terreno de la sincronización musical, donde ha participado en negociaciones de licencias y placements para catálogos como Anthem, Ninja Tune, Wixen, Reach Music e Hipgnosis, logrando presencia en producciones vinculadas a Disney, Netflix, HBO y Prime Video, así como en campañas globales que han servido de plataforma para artistas emergentes.

Antes de asumir responsabilidades ejecutivas, Sánchez desarrolló una carrera como artista, compositor y mánager, etapa que incluyó más de 300 conciertos, la coautoría de más de 50 canciones y la gestión de proyectos musicales en distintos mercados. Esta experiencia directa le permite hoy abordar el negocio desde una comprensión integral del camino artístico y profesional.

Uno de sus proyectos más destacados como mánager fue el trabajo con la agrupación estadounidense de metalcore ShallowSky, donde fue pieza clave en la composición de las primeras canciones que dieron forma a su álbum debut. Junto a Brian, vocalista y guitarrista de la banda, definió la identidad artística del proyecto, planificó el lanzamiento de los primeros sencillos y diseñó estrategias de marketing y colaboraciones que hoy posicionan a la agrupación como una de las más relevantes del género, con millones de reproducciones en plataformas digitales.

A este recorrido se suma su perfil académico: es alumno becado del MA in Global Entertainment & Music Business en Berklee College of Music, institución en la que también ha participado como ponente invitado, consolidando su vínculo con uno de los centros de formación más influyentes de la industria musical.

Desde Madrid, Lamberto Sánchez representa a una nueva generación de ejecutivos que entienden la música como un ecosistema sostenible, global y creativo. Una trayectoria aún en expansión que ya deja un impacto tangible en tres continentes.