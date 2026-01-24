Jhonny Rivera no estaría en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: esta es la razón

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá, la música popular colombiana se prepara para rendir uno de los homenajes más grandes de su historia. El artista caldense, considerado uno de los máximos exponentes del género y el primero en lograr llenar el estadio El Campín de Bogotá en julio de 2025, será recordado en un concierto masivo que celebrará su vida, su obra y su conexión con el público.

Luego del emotivo evento tributo realizado el pasado 14 de enero en el Movistar Arena, donde participaron artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera y otras figuras de la música popular, se confirmó la realización de un homenaje de mayor magnitud. El escenario elegido será El Campín, lugar donde Yeison Jiménez tenía programado un concierto el próximo 28 de marzo.

Tras su fallecimiento, el equipo del cantante decidió mantener el compromiso con el público y transformar esa fecha en un gran tributo, que se llevará a cabo el 31 de enero, y que reunirá a los principales referentes del género popular, quienes interpretarán tanto los éxitos del propio Yeison como canciones emblemáticas del movimiento que él ayudó a consolidar.

De acuerdo con el comunicado oficial, la banda que acompañó a Jiménez durante su carrera será la encargada de liderar el espectáculo central, con una puesta en escena especialmente diseñada para honrar su legado artístico y el vínculo emocional que construyó con miles de seguidores. Además, el evento contará con la participación de artistas invitados de alto nivel, varios de ellos ya confirmados por la organización.

Las expectativas entre los fanáticos son altas, pues se espera la presencia de nombres que no pudieron asistir al homenaje en el Movistar Arena, así como el regreso de algunos de los artistas que ya participaron. Uno de los nombres que más ha generado conversación es el de Jhonny Rivera, amigo cercano de Yeison Jiménez y con quien colaboró en Siga Bebiendo, uno de los mayores éxitos de ambos.

Aunque su participación parecía casi segura, Rivera explicó recientemente que, por ahora, su presencia en El Campín no está confirmada. “A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela”, expresó el cantante, descartando momentáneamente su asistencia. No obstante, aclaró que existen conversaciones para intentar ajustar su agenda y no incumplir con su concierto internacional ni con el homenaje a Jiménez.

“El aeropuerto de Cúcuta no está tan cerca de San Cristóbal, y porque es un riesgo. Sin embargo, ahí se está contemplando alguna posibilidad”, señaló. Mientras tanto, sus seguidores han manifestado en redes sociales su deseo de que el artista logre sumarse a una noche que promete ser histórica.

El concierto homenaje en El Campín no solo será un acto de despedida, sino también una celebración del impacto que Yeison Jiménez dejó en la música popular colombiana, un género que hoy llora su partida, pero que seguirá cantando sus canciones como parte de su legado.