Luis Marín dialoga con el legado de Edgar Negret a través del color y la emoción

La vida de Luis Marín parecía estar trazada por la lógica y la practicidad. Ibaguereño, inició su camino profesional con la idea de estudiar arquitectura, pero terminó graduándose como ingeniero electrónico. Más adelante, obtuvo un máster en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad en la que reside desde hace 16 años y donde consolidó una carrera en consultoría de innovación y docencia en universidades y escuelas de negocio.

Sin embargo, detrás de esa trayectoria académica y profesional, persistía una deuda personal: haber postergado el arte. La muerte de su padre marcó un punto de quiebre. Ese duelo se transformó en un impulso creativo que lo llevó a formarse en fotografía de autor y a desarrollar una carrera artística paralela, pero profundamente conectada con su mundo interior.

Inspirado por la idea de Wassily Kandinsky de que el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma, Marín ha centrado su obra en la relación íntima entre el color y las emociones. Si bien su proceso creativo comenzó en la fotografía de calle, con el tiempo fue depurando el ruido visual para llegar a una deconstrucción de las formas, donde el color se libera de su contexto objetivo y se convierte en el verdadero protagonista.

Con claras influencias de artistas como Mark Rothko, Kandinsky y Sean Scully, su trabajo propone una experiencia sensorial que no exige conocimiento previo ni una lectura racional. La invitación es simple y profunda a la vez: contemplar y dejarse llevar, permitir que el color resuene con la psique del espectador.

Su obra ha sido expuesta en galerías, museos y festivales de países como Argentina, Colombia, España, Italia y el Reino Unido. Actualmente, Luis Marín está representado por la galería Abartium en Barcelona, y recientemente Radio Televisión Española emitió un reportaje sobre su trabajo, consolidando su proyección internacional.

Ahora, el artista hace parte de la exposición colectiva “Negret, diálogos en aluminio”, que se inaugura el próximo 23 de enero a las 6:00 p. m. en el Museo Edgar Negret de Bogotá. La muestra es organizada por el colectivo We Art Colombia, liderado por el artista Juan Mantilla, una plataforma que reúne a más de 90 artistas colombianos y que ha llevado el arte nacional a ciudades como Miami, Nueva York, Londres, Roma y Tokio.

Para Luis Marín, esta participación no solo representa un nuevo hito en su carrera, sino también la confirmación de que nunca es tarde para volver al origen y permitir que la emoción, el color y la memoria encuentren su propia voz.