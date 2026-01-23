¿La recuerda? El descenso se restrenará en Colombia, así puede verla

A dos décadas de haberse convertido en una referencia obligada del terror moderno, ‘El descenso’ (The Descent) vuelve a la cartelera colombiana con un reestreno especial en versión restaurada en 4K, que llegará a las salas a partir del 22 de enero. El regreso del filme invita a revivir una de las experiencias más angustiosas e intensas del cine de horror contemporáneo, ahora con una calidad visual y sonora renovada.

Dirigida por el británico Neil Marshall, la película marcó un punto de inflexión en el género cuando se estrenó en 2005, al apostar por una combinación demoledora de claustrofobia, tensión psicológica y supervivencia extrema, liderada por un elenco femenino que se aleja de los estereotipos tradicionales del terror. La historia sigue a un grupo de amigas que, buscando enfrentar un duelo personal a través de una aventura, se internan en un sistema de cuevas inexploradas. Un derrumbe las deja atrapadas bajo tierra, desatando una lucha desesperada por sobrevivir frente a amenazas externas y a sus propios conflictos internos.

Más allá de sus criaturas subterráneas —los inquietantes “crawlers”—, El descenso se consolidó por su capacidad de construir miedo a partir del encierro, la oscuridad y el desgaste emocional de sus protagonistas. Esta propuesta le permitió convertirse en un éxito tanto comercial como crítico: la cinta recaudó más de 57 millones de dólares en taquilla mundial, multiplicando ampliamente su presupuesto inicial, y alcanzó un 87 % de aprobación en Rotten Tomatoes, donde fue elogiada por su atmósfera opresiva, su ritmo implacable y su dirección precisa.

El reestreno en formato 4K ofrece la oportunidad de redescubrir la película desde una perspectiva técnica más potente. La restauración resalta el meticuloso diseño de producción, con cuevas construidas físicamente, una iluminación mínima basada en fuentes naturales y un uso predominante de efectos prácticos. Estos elementos, junto con un diseño sonoro envolvente, intensifican la sensación de amenaza constante y elevan la experiencia inmersiva para el espectador.

Con este regreso a la pantalla grande, El descenso reafirma su lugar como un clásico moderno del terror y demuestra por qué, veinte años después, sigue siendo una obra esencial para los amantes del género. El público colombiano tendrá así la oportunidad de volver a descender a los confines de la oscuridad y enfrentarse, una vez más, a uno de los relatos más perturbadores del cine de supervivencia.